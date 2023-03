Manuela direktna kao uvijek, tvrdi da je pogriješila što nije odmah odustala od eksperimenta

Na posljednjoj ceremoniji sociološkog eksprimenta 'Brak na prvu' za Manuelu i Tihomira nije bilo dvojbe - oboje su napisali da odlaze i njihovo putovanje ovdje završava. Na početku su im mnogi prognozirali svijetlu budućnost, ali ona se nažalost nije dogodila. Par je previše isticao razlike, a Tihomira je Manuela nazvala dvoličnim i prevrtljivim. Eksperti su ih sada pitali bi li nešto drugačije napravili, odnosno što bi mijenjali.

"Otišla bih odmah", rekla je Manuela kroz smijeh i okrenula se prema Tihomiru te ga zamolila da to ne shvati krivo.

"Kad na prvu vidim da nešto ne ide, dobijem taj osjećaj. Ne mora meni nitko pričati i pokazivati. To je osjećaj koji imaš i on ti pokazuje sve ostalo. Bilo mi je fenomenalno na svadbi, na medenom mjesecu, a onda sam shvatila da mi nešto ne odgovara", rekla je Manuela. Dario smatra da je problem u tome što se Tihomir u nju nije zaljubio, a ona to, tvrdi, ne želi priznati pred kamerama.