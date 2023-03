Kandidat treće sezone showa 'Brak na prvu' Marko Bogdan svakodnevicu u tom sociološkom eksperimentu dijelio je s Andreom Kukolj, a iako je njihov odnos izgledao obečavajuće, ipak je naprasno puklo. Njih dvoje su se čak preselili skupa, no upravo ih je taj zajednički život otrijeznio. Razloge prekida Marko je otkrio za RTL.hr, ali i brojne druge pojedinosti o sebi.

Marko, prošlo je neko vrijeme od 'Braka na prvu'. Gdje ste sada, što radite?

Kako sam nakon snimanja showa preselio u Zagreb, trebalo je jedno kratko vrijeme prilagodbe ali sam fokus prebacio na razvoj svog poslovanja i života ovdje kompletno. Nakon showa odlučio sam ući u beauty industriju kroz uvođenje talijanske organske kozmetike, make up-a te luksuznih parfema za salone. Cilj mi je pozicionirati se kao regionalni business beauty konzultant koji pomaže beauty&hair salonima podignuti profit na veću razinu, te istovremeno pomoći smanjiti troškove i tako iskoristiti svoje izučene prodajne vještine koje sam stekao u Americi. I dalje sam u treningu svaki dan, te radim sve što volim i okružujem se maksimalno s prijateljima s kojima dijelim neke zajedničke poglede na život.

Vidjeli smo i na vašem Instagramu da ste se bacili u poduzetničke vode – Man Up Academy, o čemu se radi?

Kako sam u poduzetničkim vodama još od 2014. godine, moje vještine i strast prema životu i razvoju uvijek su postojale, a kako se i sam dalje gradim kao muškarac cijeli život koji teži kako privatnim, tako i poslovnim uspjesima, odlučio sam pretočiti svo svoje znanje i strast prema životu u jedan osobni projekt koji bih htio da sam ja imao kada sam tek kretao u život kao mladi muškarac kojem nitko nije imao pokazati što i kako.

Kao inicijalni začetnik i osnivač, Man up akademija regionalna je online platforma za razvoj uspješnog i kompletnog muškarca od 15 do 55 godina, koji mora konstantno prolaziti iznova 5 muških životnih poglavlja kako bi bio kompletno izgrađen i u potpunosti zadovoljan, kako sobom, tako i biti snažan oslonac svojoj obitelji i zajednici. Muškarac današnjice gubi svoj identitet u društvu, mladi postaju nesnošljivi svojim nekulturnim ponašanjem prema roditeljima i zajednici, hrane se jako loše hranom prepunom fitoestrogena i toksina koji umanjuju muški testosteron, libido, slabije se kreću i ne vjžbaju.

Cilj je da muškarci rade na sebi maksimalno koliko mogu neovisno koliko imaju godina i u kojoj su fazi života, jer rada i napretka na sebi ima puno. Plan mi je okupiti do kraja godine 5000 muškaraca na našoj online platofrmi te napraviti nešto kvalitetno za zajednicu, budući da dio profita od akademije ide osobama s invaliditetom, te bih volio ovaj projekt predstaviti i srednjim školama diljem Hrtvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Što vas je sociološki eksperiment 'Brak na prvu' naučio?

Ono što sam najviše naučio o sebi tijekom snimanja showa jest da ne želim biti više toliko sebičan, jer do početka showa nisam želio djecu, ali sada da, jer želim jednog dana imati dijete koje će nastaviti ovu moju lozu, a i bilo bi uistinu šteta da ovako kvalitetni geni ostanu samo na meni, kada mogu imati predivnu kćer ili sina, koji će moći uživati u svemu što stvaram i što ću stvoriti za života. U showu sam se suočio s dosta svojih strahova po pitanju braka, djece i pogleda na jedan budući suživot s partnericom. Uistinu sam zahvalan na ovom projektu u koji sam se upustio jer mi je također skakanje iz aviona otkrilo jednu moju dimenziju pobjede straha nad životom, a nakon što sam se suočio s takvim strahom, još sam postao odlučniji da mogu ostvariti sve što zamislim u životu te da treba živjeti maksimalno punim plućima.

Izvor: RTL

Šuška se kako Andrea i vi više niste zajedno, zašto je puklo?

Ako se šuška, mora da je onda istina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Ona i ja smo jedini od kandidata koji su ostali živjeti skupa i nakon showa u stvarnom životu, gdje smo počeli kreirati i vlastiti privatni život. No međutim kako je i normalno kada s nekime živiš, stvaraš i gradiš, tako dolazi i do situacija kojih nije bilo u showu jer život ide dalje sa svim izazovima. Iako sam bio zaljubljen u nju do ušiju što se i vidjelo tijekom snimanja jer ja niti nisam ništa glumio niti bio išta drugačiji ispred ili iza kamere, jako sam je zavolio, ali ono što je možda najveća razlika između Andree i mene jest radni mindset i pogled na život generalno budući da ne želim raditi od 8-16 h do 65-e godine jer ja do 45-e godine planiram postati financijski slobodan da imam toliko pasivnog prihoda za svoje roditelje i obitelj da ne moram više nikada raditi osobno nego da se bavim projektima humanitarnog karaktera i činiti nešto dobro za zajednicu u kojoj živim. Da bih to mogao napraviti, moram se baviti svojom životnom misijom sada dok mi je 35 godina i dok sam mlad i imam tu energiju i strast.

Iako je u početku rekla da želi ambicioznog poduzetnog muškarca koji putuje, realnost je ipak nešto drugo jer moji poslovi nemaju radno vrijeme od 8-16 h, a to možete pitati svakog poduzetnika/icu koji nešto stvaraju i grade jer poduzetništvo je način života, ne posao. A kada osoba ne može to razumijeti, kao i moj rad u beauty industriji sa ženama, teško je onda balansirati između privatnog i poslovnog ako nema te podrške partnerice, pogotovo jer sam htio isto da Andrea radi samnom i da gradimo zajednički posao u beauty industriji i da zajedno putjemo i provodimo više vremena.

Kako je njoj rad u tuđoj korporaciji kao manager jedini plan, teško je bilo uskladiti da ja ako odem na poslovni put, ona ne može samnom jer korporacija ne dopušta izbivanje tijekom radnog tjedna, stoga smo se suočili s brojnim izazovima i problemima, a kako se ja živim od “kruha” koji većinom samostalno zarađujem, nije billo realne dugoročne budućnosti između nas jer ja nemam klasičan život, radno vrijeme a niti posao, tako da su nas različiti svjetonazori i pogledi na život odveli svakoga na svoju stranu.

Kako je moj životni poziv koji sam izgradio iz hobija i strasti, ali netko će reći posao, po meni najbitnije naše ključne različitosti su došle ovdje najviše do izražaja, a tako i svi problemi između dvoje ljudi i izazovi. Osobno smatram da je Andrea jedna predivna žena u koju sam se istinski zaljubio i rijetka koju sam ikada volio u životu, a to se i zna jer sam je upoznao s roditeljima kada je išla samnom na privatno vjenčanje mojih prijatelja u Daruvaru u devetom mjesecu prošle godine jer od mnogobojnih žena koje su prošle kroz moj život, samo sam tri djevojke upoznao s roditeljima, a to je za mene velika stvar tako da sam je stvarno iskreno i od srca volio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Kako je izgledao vaš put nakon što ste izašli iz 'Braka na prvu’?

Nakon što je show završio, Andrea i ja smo odlučili dati si šansu izvan showa te smo vrlo brzo počeli živjeti skupa i zajedno gradili potencijalnu budućnost. Tijekom ljeta otišli smo na more u Nin, proveli predivnih tjedan dana te smo također bili kod njezinih u Slavonskom Brodu gdje me upoznala s ostatkom obitelji koji su me oduševili svi do jednoga, te sam baš bio sretan jer sam stvarno bio, a vjerujem i ostao poseban muškarac u njezinom životu jer nije upoznala nikoga s cijelom obitelji do tada. U devetom mjesecu smo bili kod mene u Daruvaru kada sam ju upoznao s roditeljima i mojim bliskim prijateljima na vjenčanju mojih najboljih prijatelja Hrvoja i Ane. Period nakon showa bio je jako dinamičan jer sam morao se naviknuti na život u Zagrebu, budući da nisam nikada preferirao Zagreb kao mjesto za život, ali čovjek radi ljubavi radi nevjerojatne stvari.

Imate li nekoga novoga u svom životu, ljubite li?

Moram biti iskren da mi je trenutno jedino na umu razvoj i širenje moga poslovanja i projekata koji su otvoreni, te želim ove godine ostvariti svoje zacrtane financijske ciljeve, tako da mi je trenutno fokus na prijatelje koji su mi ujedno i poslovni partneri, a kada se pojavi netko, bit ćete pravodobno obaviješteni. Osoba sam koja ima svoju misiju i jednu izreku koju mi je rekao jedan mentor: "Focus on you and the right one will too".

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

S kime se i dalje družite iz showa?

Iz showa što se tiče muškaraca, najviše se družim na dnevnoj bazi s mojim prijateljem i poslovnim partnerom Stefanom, te Zoranom s kojim sam izgradio jedinstveno prijateljstvo, a koji me i nedavno ugostio u Novom Sadu, dok se s Dariom i Tihomirom čujem redovito, ali zbog daljine ne možemo se vidjeti često.

Što se tiče ženske strane često se družim i izalzim s Lorenom i Manuelom pošto one također žive u Zagrebu, a kako će mi Petra biti osobna liječnica ovdje, s njom sam također u čestom kontaktu.

Izvor: RTL

Pred kamerama ste puno puta pokazali emocije, žalite li danas zbog toga?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Nikada nisam požalio niti trenutka jer sam osoba koja živi u trenutku, ništa ne kalkuliram jer smatram da ne treba glumiti u životu, bilo pred kamerama ili ne. Tijekom snimanja zaljubio sam se u nju preko ušiju što se i vidjelo kroz pokazivanje emocija, dodire i zaštitičnog stava prema njoj. Iako mi nije bio plan pronaći nekoga ozbiljnog u showu, zavolio sam ju iskreno, a moji završni zavjeti bili su iskreni i od srca, što je svatko mogao prepoznati da su to riječi zaljubljenog čovjeka.

Također, znali ste se vi i Andrea posvađati pred kamerama. Kako na to danas gledate?

Kada gledam na to, smatram da smo premalo imali sirovih i iskrenih razgovora pred kamerama i ekspertima, ali kako sam i rekao mi smo bili par koji je mimo kamere gradio našu priču i život, tako da su neke razmirice i nesuglasice koje smo imali pred kamerama dio normalnog razvoja veze gdje ima strasti i osjećaja s obje strane jer nam je bilo stalo riješiti nesuglasice za naš stvarni odnos mimo kamere. Ona je malo radi kamere imala tremu te bila drugačija u početku nego mimo nje, ali ja sam ju u potpunosti razumio te me to nije omelo da se zaljubim u nju jer nije sve med i mlijeko, ali ako imamo zajdnički cilj sve je lakše.

Nastavite rečenicu - 'Brak na prvu' za mene je...

'Brak na prvu' za mene je bila najbolja odluka 2022. godine koju sam donio jer bih bio uskraćen za ovoliko nevjerojatno iskustvo i putovanje na kojem sam upoznao tolike nevjerojatne ljude, od sudionika showa, RTL produkcije, urednika, kamermana, vozača naših, doživio momente koje ću pamtiti do kraja života, riješio se nekih strahova, upoznao prijatelje za cijeli život,ali ono najbitnije odluka da želim dijete i obitelj jednoga dana…

Svakome tko se dvoumi, preporučio bih da se prijavi u ovaj show jer ne možete izgubiti ništa, a možete dobiti sve.

POGLEDAJTE VIDEO:

Živite li i dalje u Zagrebu?

I dalje živim u Zagrebu, ali budući da mi je fokus na izgradnju online poslova i stvaranje pasivnih prihoda, ne vjerujem da ću se u Zagrebu zadržati duže vremena jer mi je cijeli svijet na dlanu ako želim raditi isključivo online.

Kakvi su vam planovi u budućnosti?

Kako nakon 2020. godine i pandemije ništa više ne planiram dugoročno, ono šta mogu najbolje reći su planovi za 2023.godinu.

Ove godine zacrtao sam si neke visoke poslovne ciljeve i targete jer znam da je ovo najbolja godina nakon 2020. godine gdje ću moći pokrenuti neke poslove na novu razinu i stvoriti si pasivne prihode koji su nešto što mi je fokus ako je u pitanju posao. Kako sam pokrenuo kao inicijalni začetnik i osnivač Man up akademiju, regionalnu online platformu za razvoj uspješnog i kompletnog muškarca, cilj mi je okupiti do kraja godine 5000 muškaraca na našoj online platofrmi te napraviti nešto kvalitetno za zajednicu, budući da dio profita od akademije ide osobama s invaliditetom kako sam već naveo. Što se tiče beauty industrije, želim pomoći što većem broju salona da smanje troškove repromaterijala i podignu još veći profit.

Privatno želim graditi kvalitetnije osobne odnose sa svojim bližnjima, pomoći financijski roditeljima da im osiguram još mirniju starost, te stvoriti sve preduvjete da mi buduće dijete odrasta u obilju ljubavi, a ja bez brige da im nešto nedostaje.

Od svjetskih putovanja zacrtao sam si posjet Dubaiu, te da ponovo posjetim Miami i odem ispitati kakva je situacija nakon pandemije što se tiče nastavka evenutalnih poslova koji su mi stali tamo krajem 2019. godine.

Ako je išta bitno zapamtiti jest da možemo u ovome životu biti sve što poželimo, jer život može biti toliko toga više nego što mislimo, samo se moramo usuditi živjeti, imati hrabrost i strast, jer sve što želimo u životu, nalazi se s druge strane straha.