"Na današnji dan prošle godine upoznali smo se kao dva stranca na oltaru i kroz godinu dana prošli uspone, padove, ali to je tako u svakom normalnom odnosu, osim što se moja žena i ja nismo upoznali u normalnim okolnostima. No, neka je viša sila odlučila da na našu prvu godišnjicu dočekamo u zajedničkom suživotu. I gledamo 'Brak na prvu'. Apsolutno razumijemo njihovu strah i nervozu", napisao je Marko Bogdan. On i njegova djevojka Andrea Kukolj upoznali su se u RTL-ovom show nakon kojeg su nastavili vezu. No, nakon nekog vremena ipak su prekinuli, ali su ostavili otvorena vrata. Nedavno su ekskluzivno za RTL.hr otkrili kako su ponovno zajedno.

"Neke su se stvari u međuvremenu izdogađale i sve se lijepo zaokružilo. Zajedno smo znali gledati epizode 'Braka na prvu', a nakon završetka showa na televiziji shvatili smo da ne možemo jedno bez drugoga. Imali smo uspone i padove, a bolje da je to u počecima nego kasnije", rekao je.

U showu su znali istaknuti kako će im u budućnosti najvjerojatnije biti problem posao.

Izvor: RTL

"Puno smo razgovarali o našim poslovima nakon showa, međusobno smo shvatili kako funkcioniramo te problema oko toga više nema. No, ostaje uvijek opcija da zajedno stvaramo. Znali smo se zakačiti i oko društvenih mreža, ali sada je poprilićno jasno da ih koristim zbog posla", rekao je tada i dodao:

"Brak sam riješio, skok s padobranom također, još mi samo preostaje to da se ostvarim kao otac", zaključio je.

