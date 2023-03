Marko Miljanu mrko pogledao i pitao ono o čemu svi pričaju: 'Zašto nas smatraš debilima?'

"Miljana, volio bih te pitati. Zašto nas smatraš debilima? Uključujući i tvog supruga, ako sam dobro razumio", pitao je Marko Bogdan Miljanu tijekom zajedničke večere. Iznenadio je mnoge tim pitanjem, a pogotovo Miljanu, koja ga je na prvu mrko pogledala.

"Stojim iza svojih riječi, da sam komentirala nešto što sam čula kada su parovi bili kod eksperata. Komentirala sam da mi parovi zvuče fejk, da mi nešto ne drži vodu, da mi je nešto dosadno. To su bili moji komenari. Što se tiče te rečenice – šest debila, ni ti ni ja zaista ne mislimo da ste debili. Možda mi nečije rečenice nisu uvjerljive, ali to je moje mišljenje", rekla je. Na to joj je Marko odgovorio kako bi joj bilo bolje da ih prvo upozna, a tek onda komentira.

"Možda je meni dovoljno malo da čujem", rekla mu je. Kasnije se Miljana u izjavama otvorila oko muškaraca u showu.

"Ovdje su muškarci previše osjetljivi. Možda su se uskladili s partnericama što se tiče ciklus", zaključila je.