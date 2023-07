ANKETA Što joj bolje stoji? Andrea iz 'Braka na prvu' promijenila look

Andrea i Marko bili su jedan od parova koji su u prošloj sezoni showa 'Brak na prvu' otpočetka obećavali. Na vjenčanju se on rasplakao od sreće, a ni ona nije skrivala oduševljenje novim suprugom. No, kada je realan život nastupio, njihov se dvoje u tome baš i nisu snašli. No, tijekom emitiranja showa na televiziji, odlučili su kako dalje jedino mogu zajedno.

"Neke su se stvari u međuvremenu izdogađale i sve se lijepo zaokružilo. Zajedno smo znali gledati epizode 'Braka na prvu', a nakon završetka showa na televiziji shvatili smo da ne možemo jedno bez drugoga. Imali smo uspone i padove, a bolje da je to u počecima nego kasnije", rekao je Marko nedavno ekskluzivno za RTL.hr.

Kod njih se mnogo toga u međuvremenu izdogađalo, a novost koju su podijelili na društvenim mrežama je ta da su se zajedno preselili u Slavonski Brod.

Andrea se pohvalila i novim lookom. Iz showa je pamtimo s dugom plavom kosom, a nedavno ju je odlučila skratiti i trenutačno nosi jednu od najpopularnijih frizura. Kako bi se reklo, šiške su njezina 'furka'.

