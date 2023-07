Bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu' Hedviga Tandara progovorila je o odnosu sa Zoranom Babovićem i izlasku njezine knjige. Hedvigu i njezinog supruga iz sociološkog eksperimenta nemamo priliku vidjeti na zajedničkim fotografijama na Instagramu, iako su dosta aktivni na toj društvenoj mreži, a ona je nedavno u jednoj objavi pisala o ljubavi na daljinu.

"Mi se nikad nismo izjašnjavali po tom pitanju i dogovorili smo se da se ne ni nećemo. To je naš prevladavajući stav u vezi te situacije", rekla nam je Hedviga. Istaknula je da drže svoj odnos daleko od javnosti.

"Navikli smo tako od početka. Naša situacija je prvo bila skrivena zbog okolnosti i nama je to postalo jednostavno prirodno", objasnila je stručnjakinja za marketing.

Ipak, ranije je otkrila za RTL.hr otkrila da je njihova ljubav postojana i da je održavaju na daljinu jer je ona u Zagrebu, a Zoran u Novom Sadu. "Istina. On je sad u Novom Sadu, a ja sam na Murteru. Konačno sam na svom zasluženom godišnjem odmoru. Trebalo mi je nakon showa i posla", ispričala je Hedviga koja će sad neko vrijeme uživati na moru.

Ipak, neće samo odmarati jer se bavi radom na svojoj knjizi. "Prioritet mi je moja knjiga. Izdat ću je ako Bog da i ako sve bude po planu, nadam se nekad na jesen. Naziv je 'Krhki narcis' i u procesu je uredništva. Knjiga će mi vjerojatno biti i dostavljena ovdje na Murter. To je ono što mi je prioritet. Donijela sam laptop sa sobom i radit ću ovdje. Mislim da ću neko vrijeme biti na otoku. Moram se pozabaviti knjigom, to od 'Braka na prvu' još odgađam. Cilj mi je da knjiga izađe i da se počne govoriti, ne samo o epilepsiji nego i o svim tim kroničnim stanjima. To je bio i razlog što sam se prijavila u show, da podignem svijest o kroničnim stanjima, a naravno da je postojala šansa i da upoznam nekog. Nadam se da će i knjiga tome doprinijeti", ispričala je Hedviga.

Kaže da bi knjigu nazvala autobiografijom. "Naravno, sva imena su promijenjena, a cijela situacija je apsolutno realna. Svi akteri znaju za knjigu i svi su upoznati s njom te su dobili prvi primjerak tako da se ja tome veselim da će izaći jednog dana. Nadam se uskoro. Mislim da mi neće biti ništa ljepše nego vidjeti knjigu na policama s mojim imenom i prezimenom. I onako 'Krhki narcis' na policama. To će biti predivan trenutak u svakom slučaju", rekla nam je ushićeno.

Hedviga je već i u procesu rada na drugoj knjizi. "Prva još nije na policama, a drugu već pišem. Imam već kostur druge knjige", otkrila je. Kaže kako ima puno inspiracije.

"Hodam i pišem putem. Meni je nekako prirodno pisati. Drugi dio već ima naslov 'Beskompromisno žilava'",ispričala je Hedviga.

