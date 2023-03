Miljana i Marko A. pomireni sa situacijom: 'Ako netko mora biti bad guys, onda smo to mi'

Kako nisu bili zajedno, Petra i Dario stalno su se dopisivali, što je Dario objasnio: „Naviknuli smo se dosta jedno na drugo.“ Za doručkom je Dario pohvalio Petru kako je sredila stan dok ga nije bilo. „Htjela sam da mu bude lijepo kad se vrati“, rekla je Petra i nastavila prepričavati što se još dogodilo kod Lorene. Dario je zafrkavao Petru za Tihomira, kako je vidio da na svim fotografijama sjedi pokraj njega, a ona se smijala i govorila: „Čovjek je od mene stariji 20 godina! Kakva su to pitanja?“

Miljana i Marko A. nisu bili pozvani na roštilj, ali njih to nije opterećivalo jer su pripremali ručak za Hedu i Zorana. „Oni me ne nerviraju. Meni je bitno da me ljudi ne nerviraju“, otkrila je Miljana zašto su pozvali baš njih. Dodala je da su trebali pozvati i Lorenu jer se jako zainteresirala za kuhinju Marka A., a Stefan nije baš bio oduševljen zbog toga. „Ne znam kako ću preživjeti što drugi parovi nisu baš sretni s nama?! Ne znam kako ću izgurati ovaj dan do kraja“ sarkastično je komentirala dok je Marko A. zaključio: „Ako netko mora biti bad guys, onda smo to mi.

