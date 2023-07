Sjećate se Nikoline Tutić? Bila je zvijezda prve sezone 'Braka na prvu', a ovako sada izgleda

Nikolina Tutić sudjelovala je u prvoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' i drugoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a povukla se iz javnog života. Ipak, aktivna je na društvenim mrežama na kojima je prati više od 17 tisuća ljudi. Kako se čini po njezinim objavama, još nije pronašla 'onog pravog' ili ga samo skriva.

Nikolinu su eksperti u 'Braku na prvu' spojili s Adamom Kromerom, no nije joj se svidio već na vjenčanju. Ostali su u showu kao prijatelji.

"O Adamu mislim sve najbolje. On je dobar prijatelj, ugodan za druženje, ali ne vidim se s njim u ljubavnoj vezi i ne vidim ga kao partnera. Nije mi žao što nismo uspjeli jer, kao što sam već rekla, mi smo samo prijatelji bez iskrica i emocija", rekla je Nikolina za RTL.hr.

Adam je pronašao ljubav s Gordanom koja je također sudjelovala u 'Braku na prvu'. "Samo im želim puno sreće, da se vole i uživaju u zajedničkom životu", poručila je Nikolina.

Prije 'Braka na prvu' tražila je ljubav i u drugoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Ostat će upamćena kao kandidatkinja koju je Mijo Matić prvu poljubio.

"Drago mi je što sam ja prva djevojka koju je Mijo poljubio. Mislim da su moji osjećaji prema njemu vidljivi. Mijo je jako dobar, simpatičan, duhovit i zgodan dečko. No svakako mi se kod njega najviše sviđa to što je jako humorističan, a osvojio me iskrenošću i lijepim plavim okicama", govorila je tada Nikolina.

Ušla je u TOP 3 djevojke pa je ispala tik do finala, a Mijo se odlučio za Slovenku Nušu Rojs.

