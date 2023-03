Petrina kuma Olivera Matijević od prvog trenutka nije zadovoljna njezinim partnerom u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Smatra da on nikako nije muškarac za njezinu prijateljicu, a to je, kaže, shvatila već nakon nekoliko minuta. Sada je po drugi put bila u njihovom društvu, a druženje je proteklo ugodno. Barem dok nije bilo vrijeme za izjave. Olivera je za RTL.hr otkrila što sada misli o mladom paru, je li promijenila mišljenje o Dariju te kako vidi njihovu budućnost.

"Nisam promijenila mišljenje o njemu. Mislim da nije kulturan, a njegovo ponašanje potvrđuje sve što sam rekla i na prvu. Svi su me u tom trenutku napadali, ali ispostavilo se da sam imala pravo. Pogotovo kada je Petru izvrijeđao i pravdao se kako je alkohol za to kriv. Mislim da je tek tada pokazao svoje pravo lice. Ostalo mislim da je samo jedna velika gluma", rekla nam je Olivera. Ova glazbenica sudjelovala je već u RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni' i vrlo dorbro zna da se pred kamerama nikada ne smije glumiti, odnosno nužno je pokazati se onakav kakav si i vani. Tvrdi da Dario to nije shvatio...

"Bilo mi je fascinantno kada je rekao da su Petri prijateljice isprale mozak. Ne znam na što je tu točno aludirao, pogotovo još kada je dodao kako je prema Petri zaštitnički nastrojen", rekla je. Ne sviđa joj se ni to što je, kaže, ponekad kontradikroan. Malo govori da s Petrom želi biti intimniji, a malo ne...

"Ono što sam im rekla za seks bilo je ironično. To je bila, kako bi se reklo - sprdnja. Ne može biti intime kada se iz aviona vidi da nisu kliknuli. To je moje mišljenje. I ostajem i dalje pri njemu", zaključila je Olivera.