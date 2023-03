Petra Meštrić i Dario Crnković napustili su sociološki eksperiment 'Brak na prvu', a oproštaj je bio vrlo emotivan. Ovaj par u showu je imao mnoge uspone i padove, a kako smo mogli vidjeti, rastali su se kao veliki prijatelji. S Petrom smo popričali o tome zašto je baš na posljednjoj ceremoniji odlučila napisati da - odlazi.

"Napisala sam da odlazim jer mislim da smo postigli maksimum. Taj posljednji tjedan je kao neki tjedan gdje razmišljaš što ti želiš sa svojim partnerom. Želiš li s njime biti prijatelj ili biti u vezi? Iracionalno bi bilo očekivati da ćemo se mi zaljubiti u nekoliko dana, da ćemo, primjerice, shvatiti da smo jedno za drugo i da se želimo ženiti. Postigli smo maksimum i mislim da bi bilo licemjerno da glumimo da se premišljamo. Treba znati stati i sagledati situaciju. Nije mi žao, bila sam ja, bila sam autentična", rekla nam je u razgovoru. Njezin je partner u eksperimentu napisao da ostaje, a što ima reći na to?

"Iznenadilo me kada je napisalo 'ostajem', ali s druge strane, on je osoba koja uvijek radi kontra. Radi kako se osjeća u trenutku i mislim da je želio da to potraje", priznala je te dodala kako joj je neizmjerno žao što je eksperiment završio, što zbog Darija, a što zbog ostalih kandidata s kojima se sprijateljila.

"Suze su bile iskrene. Drago mi je da je njima stalo do nas, kao što je nama stalo do njih. Bili su tužni jer, koliko god mi bili nespojivi, ljudima smo na trenutke djelovali kao par. Navijali su za nas i taj su naš, uvjetno rečeno, neuspjeh, doživjeli su kao svoj", zaključila je Petra.