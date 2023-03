Hedviga i Zoran od samog početka djeluju skladno, a osjećaje se ne libe pokazati ni pred kamerama. Ne skrivaju kako su zaljubljeni, a potvrda toga došla je u još jednom razgovoru pred kamerama. "Nikada nisam mogla pretpostaviti da će se stvari razvijati ovim tempom i u ovom smjeru", rekla je Hedviga s osmijehom na licu.

"Mislio sam da nikome neću dati šansu jer ovo je eksperiment. Mene to ne zanima na takav način, došao sam sudjelovati. Ogradit ću se od svega i s tim stavom sam tu došao. Ispostavilo se suprotno, ona je pronašla način da to razoruža", rekao je Zoran. Nije ni sanjao da će se zaljubiti, a upravo se to dogodilo. S tim je stavom došla i Hedviga, a oboje se slažu da im je ovo jedan od najljepših perioda u životu.