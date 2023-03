Kandidatkinja showa 'Brak na prvu' Petra Meštrić u velikom intervjuu za RTL.hr podijelila je s nama mnoge pojedinosti iz privatnog života, između ostalog i činjenicu da trenutačno hoda pomoću štaka. "Dogodila se nezgoda. Bila sam nespretna, pala sam u kupaonici, ozlijedila sam koljeno i sad nosim longetu. Najzanimljivija su pitanja na ulici. Ljudi mi prilaze i u šali me pitaju je li mi to Dario napravio. Ne mogu da se ne nasmijem na to", rekla je Petra, koja je unatoč tome uspjela doći na snimanje. Trenutačno je kod kuće, oporavlja se i kako je rekla, odmara budući da je iza nje vrlo izazovan period života.

"Diplomirala sam prošle godine, vrlo sam se brza zaposlila u struci. Trenutačno radim u ordinaciji opće medicine u Zagrebu i jako sam sretna i zadovoljna na tom poslovnom planu. Nedostaje mi ‘Brak na prvu’, zbližila sam se s kandidatima i divnim ljudima iza kamere. Prvi tjedan sam samo čekala kada će doći snimatelji i Dario. Bilo se teško naviknuti na stvaran život", rekla je. S Darijom je u dobrim odnosima, ali od ljubavi ništa, no po prvi put u životu sada ističe kako je ipak zaljubljena.

