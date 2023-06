Ana i Marinko bili su najstariji par druge sezone 'Braka na prvu', a njihova veza je djelovala idilično. Izgledali su zaljubljeno, no njihova bajka je završila nakon završetka snimanja showa kada se Ana vratila u SAD.

Kandidatkinja 'Braka na prvu' u posljednjoj emisiji se požalila što je Marinko ne zove, a on se prvo pravdao vremenskom razlikom i mnogo posla, ali kasnije je rekao da nije sklon vezama na daljinu. Iako je njihova ljubavna bajka završila, Ana je rekla da je uživala tijekom cijelog eksperimenta 'Brak na prvu. Istaknula je da joj je Marinko vratio vjeru u ljubav.

“Moje sudjelovanje u showu ispunilo je sva moja očekivanja. Uživala sam u svakom trenutku, ništa ne bih mijenjala i opet bih sve ponovila“, rekla je Ana za RTL.hr.

Naglasila je da je zahvalna Marinku na svemu.

“Show mi je promijenio život tako što sam puno novog naučila o sebi. Spoznala sam tko sam ja uz drugog čovjeka. On je izvukao ono najbolje iz mene i naučio me kako ljubav uzeti i nesebično je dati. Oplemenio me kao osobu i ženu. Vratio mi izgubljeno samopouzdanje te vjeru u ljubav i sreću. Napravio me boljom i jačom osobom na čemu sam mu neizmjerno zahvalna. Vratio me u život i pokazao mi da sam još uvijek živa, da još mogu voljeti i puno toga dati drugoj osobi. U showu sam upoznala puno dragih ljudi s kojima sam ostala u kontaktu i čujemo se i samim tim već sam puno bogatija osoba. Hvala dragom Bogu na njima, volim ih i svi su oni postali dio mog života. Show 'Brak na prvu' s velikim bih zadovoljstvom ponovila bez razmišljanja. Jer takvo iskustvo mi je nešto najljepše što mi se ikad dogodilo u životu uz rođenje moje kćeri Jenny, naravno. Dobila sam predivnog partnera koji je džentlmen i kavalir u svakom pogledu, koji mi je bio oslonac i podrška u svakoj sekundi. Koji me vodio kroz cijeli eksperiment. Upoznala sam divne ljude i naučila puno novog od njih. Doživjela puno lijepih iskustava... Moj je život bogatiji za nešto što ću uvijek pamtiti“, zaključila je.

Inače, Ana i Marinko funkcionirali su savršeno od početka 'Braka na prvu' što su primijetili drugi parovi.

