Sjećate se njih? Gordana i Milan imali su prekrasan odnos nakon showa, a sve je završilo jako ružno

Zagrepčani Gordana Gašparić Vrbljanini i Milan Tokić bili su najstariji par prve sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a nakon završetka showa često su se zajedno družili. Gordana je tražila osobu s kojom bi provodila slobodno vrijeme i eskperti su je spojili s njezinim sugrađaninom.

Unatoč njihovim razlikama poput toga da Gordana rano ustaje, a Milan voli spavati, njihov brak je uspio. Nakon završetka 'Braka na prvu' radili su na razvijanju svog odnosa. Zajedno su ljetovali na hrvatskoj obali, a Gordana se hvalila fotografijama na društvenim mrežama. "Milan me počastio vikendom na moru, ali tvrdi da su njegove fotografije ljepše od mojih", napisala je tada.

Njihov odnos je komentirala i za RTL.hr. "Bilo je super. Ja sam bila kratko jer sam se zbog obveza morala vratiti, a Milan je ostao još nekoliko dana", ispričala je Gordana.

U međuvremenu se preselila iz Zagreba u Varaždinske Toplice gdje ju je Milan posjećivao. "Milan je jučer došao, proveli smo lijep dan zajedno. Često dođe k meni ili ja k njemu u Zagreb. Čujemo se i viđamo redovito, kada god poželimo i kada imamo vremena, rekla je Gordana koja uživa u novom stanu, te dodala: Jako sam sretna i ispunjena i drago mi je što se i Milanu sviđa ovdje", rekla je za RTL.hr.

Istaknula je da stvarno uživa u svojem novom okruženju. "Prekrasno je! Drugačija je atmosfera nego u Zagrebu, mirnije je, živi se potiho, polako, imam prekrasne susjede. Uživam u šetnjama, istražujem, radim po stanu, učlanila sam se u Udrugu umirovljenika, kupam se na bazenima, dođe mi unuka i sinovi... Često odem i u Zagreb na neko događanje pa se družim s Milanom i unucima", ispričala je Gordana.

Nažalost, njihova sreća nije potrajala, a Gordana je o svemu progovorila prošle godine za RTL.hr.

"Nisam bila nikad zaljubljena u Milana, ali smo se viđali i bili dobri prijatelji. Međutim, on je našao neku ženskicu koja mu nije dozvolila da budemo niti prijatelji pa me je ONA blokirala na njegovom Fejsu i mobitelu. Ne mogu do njega i u stvari ne znam zna li on da sam blokirana", otkrila je Gordana.

"O novoj ljubavi momentalno ne razmišljam, ali naravno da bih htjela imati nekoga. Ne što se tiče kreveta, ali srodnu dušu da. Svima njima je, u stvari, bez obzira na godine, uvijek stalo….znate do čega, a ja bih htjela uživati u ostatku života, a ne da kuham, perem, spremam i zadovoljavam samo u krevetu. Nažalost, muškaraca nema", dodala je.

