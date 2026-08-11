Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Sjećate se njih? Gordana i Milan imali su prekrasan odnos nakon showa, a sve je završilo jako ružno

Iako je odnos Gordane i Milane na početku sezone 'Brak na prvu' bio idealan, par je nažalost prekinuo

RTL.hr
11.08.2026 15:00

Zagrepčani Gordana Gašparić Vrbljanin i Milan Tokić bili su najstariji par prve sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' , a nakon završetka showa često su se zajedno družili. Gordana je tražila osobu s kojom bi provodila slobodno vrijeme i eskperti su je spojili s njezinim sugrađaninom Milanom.

Unatoč njihovim razlikama poput toga da Gordana rano ustaje, a Milan voli spavati, njihov brak je uspio. Nakon završetka 'Braka na prvu' radili su na razvijanju svog odnosa. Zajedno su ljetovali na hrvatskoj obali, a Gordana se hvalila fotografijama na društvenim mrežama. "Milan me počastio vikendom na moru, ali tvrdi da su njegove fotografije ljepše od mojih", napisala je tada.

Gordana Gašparić Vrbljanin i Milan Tokić

Njihov odnos je komentirala i za RTL.hr. "Bilo je super. Ja sam bila kratko jer sam se zbog obveza morala vratiti, a Milan je ostao još nekoliko dana", ispričala je Gordana.

U međuvremenu se preselila iz Zagreba u Varaždinske Toplice gdje ju je Milan posjećivao. "Milan je jučer došao, proveli smo lijep dan zajedno. Često dođe k meni ili ja k njemu u Zagreb. Čujemo se i viđamo redovito, kada god poželimo i kada imamo vremena, rekla je Gordana koja uživa u novom stanu, te dodala: Jako sam sretna i ispunjena i drago mi je što se i Milanu sviđa ovdje", rekla je za RTL.hr.

Gordana Gašparić Vrbljanin i Milan Tokić

Istaknula je da stvarno uživa u svojem novom okruženju. "Prekrasno je! Drugačija je atmosfera nego u Zagrebu, mirnije je, živi se potiho, polako, imam prekrasne susjede. Uživam u šetnjama, istražujem, radim po stanu, učlanila sam se u Udrugu umirovljenika, kupam se na bazenima, dođe mi unuka i sinovi... Često odem i u Zagreb na neko događanje pa se družim s Milanom i unucima", ispričala je Gordana.

Nažalost, njihova sreća nije potrajala, a Gordana je o svemu progovorila prije godinu i pol dana za RTL.hr.

"Nisam bila nikad zaljubljena u Milana, ali smo se viđali i bili dobri prijatelji. Međutim, on je našao neku ženskicu koja mu nije dozvolila da budemo niti prijatelji pa me je ONA blokirala na njegovom Fejsu i mobitelu. Ne mogu do njega i u stvari ne znam zna li on da sam blokirana", otkrila je Gordana.

Gordana Gašparić Vrbljanin i Milan Tokić

"O novoj ljubavi momentalno ne razmišljam, ali naravno da bih htjela imati nekoga. Ne što se tiče kreveta, ali srodnu dušu da. Svima njima je, u stvari, bez obzira na godine, uvijek stalo....znate do čega, a ja bih htjela uživati u ostatku života, a ne da kuham, perem, spremam i zadovoljavam samo u krevetu. Nažalost, muškaraca nema", dodala je.

POGLEDAJTE VIDEO:

MILAN TOKIĆ RTL brak na prvu
Brak na prvu

Franjo iz 'Braka na prvu' uživa na Hvaru: Pozirao u ležernom ljetnom izdanju uz obalu

Brak na prvu

Osmijesi od uha do uha: Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa u obiteljskoj idili sa suprugom i kćeri

Pročitaj na Net.hr
Vruće izdanje pjevačice: Lidija Bačić fotkom s lubenicom u bikiniju zapalila mreže
Rugao se Michaelu, djeca su ga se bojala, s ljubavnicom imao dijete: Tko je bio Joe Jackson?
Poznatoj glumici dijagnosticiran neizlječivi rak dojke: 'Ne bojim se, odlazak je povratak kući'
Sabalenka se javila nakon poraza: Dobila kritike na igru, ali i komplimente na račun izgleda
Je li ovo početak kraja? Jakov Jozinović nastupio u polupraznom klubu u Crnoj Gori
Sean Penn se spremio za hrvatsko ljeto: Legenda u Zagrebu nosi opake naočale, a slavit će i rođendan
Dugo je nismo vidjeli ovakvu: Rihanna u čipkastom bodiju pokazala liniju i obline nakon poroda
Katarina Mamić opravdava titulu ljepotice, s fotografija bivše misice teško je skrenuti pogled
Majka Darka Lazića objavila potresnu poruku nakon gubitka sina: 'Moje oči izgubile su sjaj'
Pogled nisi mogao skinuti s njih: Ove su četiri lijepe Dubrovčanke zablistale na Pilarskoj noći