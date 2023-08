FOTO Sjećate se njih? Erna i Edin imali su vjenčanje iz bajke, ali sve je vrlo brzo krenulo u krivom smjeru

Erna i Edin u drugoj sezoni 'Braka na prvu' bili su par koji su imali obečavajući početak, ali neslavan kraj. Na vjenčanju Edin nije krio oduševljenje zbog svoje nove supruge, ali su oboje vrlo brzo shvatili kako su dva različita svijeta. Ona nije bila sprema ući u ozbiljnu vezu, dok je on više puta naglašavao kako se želi skrasiti. "Bilo je manjih trzavica jer se ne poznajemo dobro i Edin ne zna što mene živcira, isto tako ni ja ne znam što njega živcira. Pričamo i smirili smo situaciju skroz", rekla je Erna na početku showa, koja je priznala kako joj je stalo do toga da se ona i njen suprug prikažu u dobrom svjetlu na prvoj zajedničkoj večeri parova. No, vrlo su brzo i drugi shvatili kako između njih dvoje nema kemije. Njihov svadbeni album pogledajte u galeriji.