Sjećate se njih? Sanela i Jasmin bili su najburniji par druge sezone, a već na ceremoniji vjenčanja sve je krenulo nizbrdo!

Oni su definitivno obilježili drugu sezonu showa 'Brak na prvu'. Nažalost, ne sjećamo ih se po ljubavi, već po dramama, koje su krenule već na samoj ceremoniji vjenčanja. Jasmin je za sebe zamišljao potpuno drugačiju ženu, a kada je pred njega stala Sanela, pomalo se razočarao zbog njezinih godina. Na početku se nije ponio kako treba i zbog toga se par udaljio, no u nastavku showa trudio se osvojiti ženu koja mu je polako prirastala srcu. No, povrijeđena Sanela, iako su ostali u showu, sumnjala je u njegove postupke pa se zaljubila u drugoga, također kandidata 'Braka na prvu'. Bio je to Edin iz BiH, koji ju je pred kraj showa planirao i zaprositi no te večeri je Sanela dramila i Edin je odustao. Mnogi su se pitali je li posumnjala na njegov sljedeći korak koji joj se očigledno nije svidio. Nakon showa Sanela i Edin neko su vrijeme živjeli i kod njega, no ljubav se vrlo brzo raspala i sada se niti ne čuju.