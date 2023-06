Stefan Modrić je sudjelovao u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a eksperti su mi odabrali Lorenu Farkač kao supružnicu. Njih dvoje bili su najmlađi par u showu, a do samog kraja nismo znali kojim putem ide ovaj par. Iako je nakon čitanja posljednjih zavjeta izgledalo kako će ovaj mladi par nastaviti zajednički život, nedugo nakon showa, otkrili su kako su samo prijatelji. Lorena se zaljubila u Francuza, a je li Stefan pronašao novu ljubav, otkrio je u intervjuu za RTL.hr.

Čime se baviš nakon 'Braka na prvu'?

Nakon showa sam se odlučio fokusirati na neke zaostatke koje sam morao riješiti vezano za faks. Cijelu godinu sam fokusiran na to, osim toga, otvorile su mi se nove poslovne suradnje i imam već neke planove za iduću godinu.

Ima li što novog u ljubavnom životu?

Odlučio sam se ovaj period fokusirati samo na sebe i kako sam rješavao sve zaostatke, nisam imao vremena za ljubavni život. Htio sam prvo riješiti stvari koje su me kočile i zadržavale kako bih onda u budućnosti mogao opušteno 'krojiti' i ljubavni život.

Čuješ li se i dalje s Lorenom?

Čujemo se, naravno ne svaki dan jer nema potrebe. Vidimo se jednom mjesečno, odemo popiti kavu ili se vozimo s biciklima. Ona sad ima dečka pa je stalno negdje pa kad se ulovimo, popričamo. Održavamo naš prijateljski odnos i isti je od kada je i završio show.

Jesi li u kontaktu s još nekim od kandidata?

Osim s Lorenom, ostao sam u kontaktu s Markom Bogdanom i tu i tamo se čujem s Petrom. S ostalim kandidatima ponekad izmijenim poruku preko Instagrama, ali ništa posebno.

Kakvi su dojmovi sad kad gledaš o 'Braku na prvu'?

Odmah nakon showa sam rekao kako mi je to bilo super iskustvo, proces od početka pa do emitiranja showa je bio jako ugodan i niti u jednom trenutku nisam zažalio i to i dalje misli.

Hoćemo li te gledati u još nekom showu?

Nisam siguran, trenutno nemam ništa u planu, niti imam želju. ne isključujem tu mogućnosti, ali ako bih se i pojavio u nekom showu, mislim da ne bi bio ljubavni.

Rođak si Luke Modrića. Kako komentiraš poraz u finalu Lige nacije i navodni odlazak Modrića iz reprezentacije?

Žao mi je što nikako da osvoji trofej. Također, mislim da nam je poraz svima teško pao. Moje razmišljanje je da jesmo trebali osvojiti taj trofej, ali ne možemo uvijek računati na pobjedu na penale. Trebamo stisnuti tih 90 minuta utakmice i tako odnijeti pobjedu.

