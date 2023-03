Stefan za RTL.hr o Loreni, Miljani i suzama pred kamerama: 'To nije poljuljalo odnos s Lorenom'

"Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' mi je odlično iskustvo. Učim puno o sebi i doznajem neke stvari koje nisam znao", rekao nam je Stefan Modrić, kandidat treće sezone RTL-ovog showa. Ovaj kondicijski trener i student eksperiment dijeli s Lorenom Farkač, a njih dvoje dosad su pokazali kako su skladan par. Kod njih nema svađa, ali ima ponekad tu i tamo pokoja razmirica. Na druženju s njihovim prijateljima Stefana je iznerviralo to što su ga uzvanici stalno ispitivali o tome vidi li budućnost s Lorenom nakon showa. Nakon toga se ustao i vidno iznerviran sjeo sam. Pitali smo ga zašto je tako reagirao.

"Iznerviralo me to što su me stalni ispitivali jedno te isto pitanje, a nisu htjeli čuti odgovor", rekao nam je Stefan. Kako je rekao da se s Lorenom hipotetski ne vidi, kaže kako nju taj odgovor nije povrijedio te kako to nije poljuljalo njihov odnos.

Epizodu prije gledali smo i njegov sukob s Miljanom Popović, a on njoj nema baš najljepše riječi. "Zna se moje mišljenje o Miljani. Unijela je nemir u ekipu, mislim da je došla samo radi toga", zaključio je.