Jesu li Lorena i Stefan nastavili ljubavni odnos nakon sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'? To su se mnogi pitali, u prvom redu kandidati, a odgovori su većinom bili nejasni. "On je moj suprug", govorila je Lorena, a Stefan se većinu vremena nije jasno izjasnio. Sve do samoga kraja kada je rekao kako nije zaljubljen u Lorenu. Ipak, kada su pročitali svoje romantične zavjete, mnogi su mislili kako će njih dvoje ostati zajedno. Stefan je za RTL.hr objasnio kako je njihov odnos tekao nakon što su izašli iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'.

"Nakon što smo završili eksperiment i vratili se svakodnevnom životu, pokušali smo razvijati naš ljubavni odnos. No, vrlo brzo sam shvatio kako to neće biti to. Nakon mjesec dana oboje smo se usuglasili kako smo samo prijatelji", rekao nam je Stefan, koji je dodao kako mu je ovaj eksperiment pomogao da puno toga nauči o sebi te mu je sve to bilo nevjerojatno iskustvo. Potvrdio je kako su Lorena i on i dalje u odličnom odnosu unatoč tome što poneki kandidati misle da su ona i Dario imati nešto više od prijateljstva.

"Stefan se nema za što brinuti, zna koliko mi je stalo do njega i koliko mi je simpatičan. I na kraju krajeva, ja nisam žena koja će biti s jednim pa s drugim", izjavila je Lorena, a Stefan je rekao kako su oni samo prijatelji.

