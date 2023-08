PETRA I DARIO SVADBENI ALBUM najomiljenijeg para treće sezone 'Braka na prvu': Vjenčanje im je bilo urnebes, ali to ih nije...

Petra Meštrić i Dario Crnković bili su jedan od parova iz showa 'Brak na prvu' koje je publika odmah prihvatila. Iako dolaze iz dva potpuno različita svijeta, na kraju sezone uspjeli su pronaći zajednički jezik. Zbog toga smo se odlučili prisjetiti njihova svadbenog albuma. ''U svojoj glavi sam napravila neku zamisao idealnog muškarca. Hoće li se on podudarati, vidjet ćemo''. ''Očekujem da se nešto desi, pogled, osmijeh, nešto interesantno'', rekao je nervozni Dario čekajući svoju buduću suprugu. ''Prvo sam pomislila da ima jedna 18 godina, baš izgleda kao klinac'', dala je svoj sud Petrina kuma, pjevačica i reality zvijezda Olivera Matijević. ''Cura je lijepa na svoj način, ali izgledom nije za mene. Izgleda mi dosta neprirodno, ako to smijem reći'', Dario nije bio baš oduševljen kad je ugledao Petru, a njoj je, s druge strane, bila slatka njegova nervoza. Ovo su bili njihovi prvi trenuci u showu, a izjava koja je sve nasmijala bila je: "Ono u čemu sam jako dobar i što ti mogu ponuditi je jedan 'Sex on the beach' pa poslije toga jedan lagani 'Orgazam'…što se koktela tiče'', pokušao je biti humorističan barmen i koktel-majstor Dario u svom zavjetu, no to se baš nije svidjelo Petri, a posebno njezinoj kumi. "Da je meni neki dečko pročitao takve zavjete, okrenula bih se iste sekunde i otišla'', poručila je kuma Olivera, priznavši da joj nije baš sjeo ni mladoženja, ali ni njegovo društvo. Iako svadba nije prošla najbolje za ovo dvoje mladih ljudi, ipak su u konačnici postali jako dobri prijatelji.