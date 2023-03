Tihomir u velikom intervjuu za RTL.hr otkrio ljubi li nakon showa: 'Drago mi je zbog toga...'

Međimurac Tihomir Tomašić u sociološki eksperiment 'Brak na prvu', kaže, upustio bi se ponovno. Bez obzira što ljubav nije pronašao, iskustvo mu je bilo neprocjenjivo i poziva sve da se prijave u show. S partnericom Manuelom više nije u dobrim odnosima, štoviše prepucavanja su stalna, a nada se kako će se to sve uskoro smiriti. U velikom intervjuu za RTL.hr otkrio je gdje je trenutačno, što radi te je li zaljubljen. A ponešto je govorio i o Manueli.

Dosta toga se izdogađalo između vas i Manuele. Loši odnosi su se nastavili. Zašto?

Ne znam odgovor na to pitanje. Nisam znao ni ranije. Krenulo je od jednog trenutka prema dolje. Pokušali smo to završiti kao ljudi, ali za mene je, kako sam joj rekao, stvar gotova. Vani je drugi život, bilo bi mi drago da smo bili ostali prijatelji.

No, ako se ne varam, družili ste se nakon showa…

Od posljednjeg reuniona se više nismo viđali, nismo se niti dopisivali. Nisam shvatio da smo u lošim odnosima, ali izgubiš se, kao i s drugim ljudima. No, nismo bili na ratnoj nozi.

Je li vam žao?

Po prirodi sam takav da sa svima pokušavam imati prijateljski odnos, ne volim svađe, a pogotovo ne s osobom s kojom sam sve to intenzivno doživio. Ipak smo bili muž i žena i nisam mislio da ćemo tako završiti.

No, govorili ste kako se možda nakon showa zaljubite nju…

Vjera u ljubav nikada nije prestala, ali to ima veze samnom kao osobom koja nikada ne zatvara vrata. Baš nikome. Nakon toga što se dogodilo i kako smo izašli, bilo je jasno da se ta ljubav neće dogoditi.

Izvor: RTL

Rekli ste da vas je ponizila pred cijelom Hrvatskom.

To je ipak malo ekstremno, ali bilo mi je žao. Shvatio sam da je loše govorila o meni i to me povrijedilo. Znao sam da će se to dogoditi, ali nisam se tome nadao. Ona zadnja scena kad ju nisam zagrlio, tu je bilo više toga, a jedna od njih je bila kada je bacila sliku. To me jako povrijedilo. Osjetio sam poniženje.

Što se točno dogodila između vas? Sve je bilo super, a onda kaos.

Prvi taj krah je bio kada je ona rekla da izlazi. Večer prije nego smo bili kod eksperta. Rekla mi je da ne vidi smisao, da tu nema ljubavi i nije mi bilo jasno, odnosno iznenadilo me može li se ta ljubav dogoditi. Zaključio sam da kroz taj pritisak showa, da je u tom trenutku to bilo previše za nju. Rekao sam joj da stane i pričeka, međutim, ona je drugi dan ipak rekla da će razmisliti, ali tu se dogodio prvi krah.

Dario je bio rekao da je Manueli zasmetalo što u vezi niste imali korak dalje, to u smislu seksualnih odnosa. Smatrate li da je to istina?

To ne želim potvrditi, neka ona kaže svoju verziju. Mislim da oboje nismo bili spremni za tu vezu, kad rezimiraš sve shvatiš da u tom trenutku nisam bio spreman se tako brzo nekome otvoriti.

