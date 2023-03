Ulazimo u finalni tjedan sociološkog eksperimenta ‘Brak na prvu’: Tko je na rubu, a tko u ljubavi?

Finalni tjedan sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' je pred nama, a dosad je samo jedan par izašao iz showa. Bili su to Bojan i Saša, koji su već na samom početku zaključili kako kod njih nema mjesta za ljubav. Ostali parovi, blago rečeno, plešu po rubu, izuzev Hedvige i Zorana. Ako je ljubav u pitanju, naravno! Neki odnosi su vrlo jasni, neki su mutni, a neki u showu samo rade - show.

Zoran i Hedviga su jako zaljubljeni

Otpočetka Zoran i Hedviga slove kao najzaljubljeniji par u showu. Kod njih nema svađa, većinom se drže po strani kada su svađe u pitanju, a protekli tjedan je za njih bio prekrasan. Bilu je to javnih izjavljivanja ljubavi. "Mislio sam da nikome neću dati šansu jer ovo je eksperiment. Mene to ne zanima na takav način, došao sam sudjelovati. Ogradit ću se od svega i s tim stavom sam tu došao. Ispostavilo se suprotno, ona je pronašla način da to razoruža", rekao je Zoran. Nije ni sanjao da će se zaljubiti, a upravo se to dogodilo. S tim je stavom došla i Hedviga, a oboje se slažu da im je ovo jedan od najljepših perioda u životu.

Kod Tihomira i Manuele uglavnom svađe

Što reći o Tihomiru i Manueli? Ona govori da je on dvoličan i prevrtljiv te da s njime ne bi mogla biti ni prijateljica, a on pak da je mirotvorac. Ipak, na posljednjem spoju su se složili da bi nakon završetka eksperimenta svakako koji put mogli popiti kavu, a Tihomir ne isključuje opciju da bi se mogli i zaljubiti.

Petra i Dario su u 'friend zone'

Petra i Dario su se prvo posvađali zbog toga što ju je pokušao baciti u bazen, a ona to nikako nije željela, a onda su krajem tjedna zaključili kako jedno drugo nadopunjuju. "Ma Petra i ja smo zbunjole, ali volimo se na prijateljskoj razini. Njoj je fora što može pobjeći iz tog svog svijeta u neki drugi, a tako i meni", rekao je Dario za RTL.hr.

Miljana i Marko mnogima nisu jasni

Kod Miljane i Marka A. bitno je tko je pobijedio u raspravi. Parovi ih napadaju da su 'fejk', odnosno da su u showu samo zbog predstave, a oni tvrde kako to nije istina. Kome vjerovati? Istina je da se slažu, kod njih nema svađa, ali tu i tamo shvate kako ih neke temeljne stvari razlikuju. Primjerice, stav oko toga koja je njihova misija u ovom svijetu.

Marko i Andrea žele vezu graditi i dalje

Marko voli isticati kako su on i Andrea najskladniji par u eksperimentu, a ona u to baš i nije sigurna. Kao i u to treba li tu vezu graditi i dalje. Ponekad daje izjave kako će se to dogoditi, a ponekad smatra da su previše različiti.

Stefan i Lorena se nisu usuglasili

Problemi u njihovom odnosu isplivali su nakon što su ih prijatelji ispitivali o tome hoće li nakon showa ostati skupa. ''Vidite li da bi među vama moglo biti nešto?'' ispitivali su tijekom cijele večeri, dok su se Lorena i Stefan pokušavali ''diplomatski'' izvući, no priznali su bez razmišljanja da su sretni što su u eksperimentu dobili baš jedno drugo. Ipak, on ne vidi budućnost, dok je ona sigurna u to da ona postoji.