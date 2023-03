Romantični zavjeti Hedvige i Zorana sve su raznježili - zavjeti u kojima su opisali svoj odnos i njima samima su izmamili i osmijeh i suze. Od prvog trenutka, kako su rekli, znali su da između njih nešto postoji, a kako je sociološki eksperiment 'Brak na prvu' tekao dalje, tako se i nadograđivao njihov odnos. Nakon showa su odlučili ostati zajedno, a Hedviga je za RTL.hr otkrila kako su izgledali njihovi posljednji dani ispred kamera.

Kako si se osjećala prije završne ceremonije gdje ste jedan drugome izrekli svoje zavjete?

Prije finalne ceremonije sam bila puno nervoznija nego na svadbi. Ne zato što sam se bojala što će on odlučiti ili reći, već zbog tog perioda razdvojenosti koji smo imali posljednjih nekoliko dana prije završetka. Nas dvoje smo znali da ćemo odmah krenuti u vezu na daljinu i nije nam se dalo biti razdvojeno posljednjih nekoliko dana, htjeli smo uživati još te dane dok smo zajedno. Znali smo da će se početak našeg odnosa temeljiti na prihvaćanju, koliko ćemo vremena moći provoditi skupa, ali će u tom trenutku prevladati osjećaj straha da ne izgubimo u tom obliku koji smo imali. Tih mjesec dana je bilo toliko skladno da jednostavno nismo uopće htjeli biti razdvojeni ni najmanje. Jedva smo čekali da dođe ta završna ceremonija da se vidimo.

Jesi li ikada posumnjala u njegovu odluku?

Nisam sumnjala u njegovu odluku zato što smo jako puno pričali tijekom cijelog ovog perioda. Nama je pravilo od prvog trenutka bilo da jedno drugom čuvamo leđa i da što god da se dogodi i među drugim kandidatima, da se u to ne petljamo. Onaj trenutak kada bi nešto i trebali raspraviti, prvo bi to raspravili nasamo, a onda bi eventualno to podijelili s ostalima. Mi smo našu vezu čuvali i baš zato nije bilo tog vanjskog utjecaja. Otišli smo u Novi Sad u međuvremenu i ti dani prije toga su mi bili više zastrašujući jer sam trebala upoznati njegovu kćer i da se njoj nisam svidjela - to bi najvjerojatnije bio kraj jer mu je ona najbitnija žena u životu. Kad smo to prošli, shvatila sam da je njegova odluka jasno donesena.

Jesi li razmišljala o zajedničkom životu u Zagrebu ili Novom Sadu?

Apsolutno sam razmišljala o tome gdje ćemo nastaviti život i nekako je sve vuklo prema tome da ćemo u Novom Sadu provoditi više vremena. Mislim da nam je u jednom trenutku postalo svejedno jer smo oboje prilagodljivi, i on puno putuje, i ja.

Kako ste proveli večer nakon zadnje ceremonije?

Došli smo doma i bili smo jako umorni jer smo imali večernju ceremoniju. Čuli smo se s ostalim kandidatima, ali što smo dalje radili - iskreno, više se ne sjećam.