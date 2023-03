Dinamične igre i gubitak u samoj završnici! Tomici je nagrada izmaknula za dlaku

Pobjednik dana u 'Dođi, pogodi, osvoji!' bio je Tomica Vrbanić iz Zagreba. Nakon uspjeha u trećoj igri licitacije, zaigrao je igru 'Velikog kola' te u njoj bio najuspješniji. Nažalost, niz uspjeha zaustavio se na borbi za glavnu nagradu te je Tomica u konačnici ostao 'kratkih rukava'.

Prvu igru licitacije u omiljenom game showu 'Dođi, pogodi, osvoji!' otvorili su Boris Kos, Igor Dedić, Štefica Sodar i Tomica Vrbanić. Antonija Blaće ekipu je odmah uvela u prvu igru, u kojoj je ekipa morala pogađati nogometne lopte, pritom repliku one sa SP-a u Katru. Najbliže točnoj cijeni proizvoda bila je Štefica Sodar, kojoj je nagrada od sto eura izmaknula za dlaku. Štefica je stigla iz Koprivnice u pratnji supruga, a nakon kraćeg predstavljanja zaigrala je 'Plinko'. Štefici je igra išla sjajno, a potom je trebalo i na 'Plinko' balkon. U konačnici je u igri osvojila 500 eura!

Foto: RTL RTL

Idućoj igri licitacije pridružila se Danijela Radonić. S ekipom je morala pogađati cijenu moderne narukvice. Najbolju ponudu dao je Boris Kos, koji je u 'Dođi, pogodi, osvoji!' stigao u pratnji brata i kolege. Stigao je iz Varaždina, a osvojenu narukvicu odlučio je pokloniti supruzi. Iduća igra koju je Boris morao zaigrati bila je igra 'Zamjene'. Smiješili su mu se pametni televizor te soundbar s ugrađenim niskotoncem. U igri je slušao svoj instinkt te u konačnici izgubio te vrijedne nagrade.

Foto: RTL RTL

Mirjana Horvat pridružila se trećoj igri licitacije, a morala je s ostalim natjecateljima pogađati cijenu kvalitetnog lonca. Najbolju cijenu ipak je ponudio Tomica Vrbanić, koji je stigao iz Zagreba. Stigao je u pratnji svojih prijatelja koji su ga bodrili dok je igrao igru 'Tajni križić'. Smiješio mu se set za košnju, no dotad je valjalo zaigrati atraktivnu igru. U igri je Stjepan bio odličan, no u konačnici je ostao bez glavne nagrade. Do 'Velikog kola' dijelila je Stjepana još jedna igra licitacije.

Foto: RTL RTL

Na poziciju za igru stigao je tada Ivica Režek koji je s ekipom morao pogađati cijenu omiljene igračke većine djece. Za kraj, palo je i osvajanje sto eura! Upravo Ivica bio je najbolji u igri te je uz igračku osvojio i sto eura. Ivica je stigao iz Zagreba, a u pratnji prijatelja. Okušao se u igri 'Guralica', morao je pretpostaviti cijenu parne postaje i daske za glačanje. Predložio je iznos od 394 eura, no nije bio u pravu - točna cijena bila je 258 eura.

Foto:

Nakon toga, Ivica je s ostatkom natjecatelja zaigrao 'Veliko kolo'. Pobjednik dana nakon 'Velikog kola' bio je Tomica Vrbanić. Zaigrao je potom za glavnu nagradu, smiješili su mu se kamera, putovanje u Istanbul te tablet! Morao je predložiti ukupnu cijenu bogatog fonda glavne nagrade. Ponudio je cijenu od 2600 eura, no bilo je to previše pa je Tomica ostao bez glavne nagrade.

Uzbudljive nove epizode showa 'Dođi, pogodi, osvoji' gledatelji mogu pratiti svakog radnog dana od 18 sati samo na RTL-u!