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Život na vagi

Nedostaje vam motivacije za mršavljenje? Prisjetili smo se transformacija kandidata u prve tri sezone 'Života na vagi'

U prvoj sezoni showa 'Život na vagi' cijela Hrvatska plakala je sa Gabrijelom Crnjac, simpatičnom 26-godišnjakinjom koja je javno priznala da nikad nije imala dečka. Pobjedu je odnio sjajni Ivan Krolo koji danas pomaže drugima da skinu kilograme. U drugoj sezoni, slavio je Dorian Crnković koji je osim novog života pronašao i ljubav. U ovoj trećoj, sezoni koja je i najduže trajala, kandidati su postigli gotovo nevjerojatne rezultate. Pobjednik Alen je skinuo više od 80 kilograma i time izgubio gotovo pola svoje mase

RTL
14.08.2026 22:00
Nedostaje vam motivacije za mršavljenje? Prisjetili smo se transformacija kandidata u tri sezone 'Života na vagi'
život na vagi voyohr rtlhr
Život na vagi

Ovo su najbolje transformacije 'Života na vagi': Zajedno su izgubili više od 500 kilograma

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Ovo su najbolje transformacije 'Života na vagi': Zajedno su izgubili više od 500 kilograma

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