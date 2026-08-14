Nedostaje vam motivacije za mršavljenje? Prisjetili smo se transformacija kandidata u prve tri sezone 'Života na vagi'

U prvoj sezoni showa 'Život na vagi' cijela Hrvatska plakala je sa Gabrijelom Crnjac, simpatičnom 26-godišnjakinjom koja je javno priznala da nikad nije imala dečka. Pobjedu je odnio sjajni Ivan Krolo koji danas pomaže drugima da skinu kilograme. U drugoj sezoni, slavio je Dorian Crnković koji je osim novog života pronašao i ljubav. U ovoj trećoj, sezoni koja je i najduže trajala, kandidati su postigli gotovo nevjerojatne rezultate. Pobjednik Alen je skinuo više od 80 kilograma i time izgubio gotovo pola svoje mase