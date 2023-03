ČESTITKE! Mijo Matić se zaručio: Svoju dragu Arijanu Piknjač iznenadio tijekom obiteljskog ručka

"Nije isplanirano, nije naštimano, stvarno je!", napisao je Mijo Matić na Instagramu te podijelio fotografije s jednog od najsretnijih trenutaka u njegovom životu. Gospodin Savršeni zaručio je svoju djevojku Arijanu Piknjač, flautisticu iz BiH. Njihova je ljubavna priča krenula prije nešto više od godinu dana, a nedavno su zajedno uselili u stan.

"Rekla sam da", napisala je Ariana na Instagramu pokazavši prsten.

Upoznali su se na društvenim mrežama, nakon čega je samo jedan susret bio dovoljan da shvate kako su jedan za drugoga.

"Krenuli smo zajedno živjeti, to mi je sada prvi put da živim s djevojkom jer sam dosad imao cimere, živio sam po studentskim domovima, u raznim gradovima… Posljednjih šest godina sam živio sam, a onda ti tako netko uđe u život i shvatiš da je odlično. Tome sam cijelo vrijeme i težio, a i tako sam odgojen. To je ono kada kažeš da u jednom trenutku shvatiš kako ti se u životu sve posloži. Nije tu bilo muke, patnje, razmirica, baš me potrefilo", rekao je Mijo nedavno za RTL.hr.

Pitali smo ga tada razmišljaju li o još kojim koracima u vezi…

"O svemu pričamo otvoreno, s moje strane je to to. Kada ćemo to osjetiti unutar sebe, dogodit će se, ali taj koncept ugovora u smislu braka nije taj koji će nas vezati. Vežu nas one naše svakodnevne sitnice", zaključio je.

