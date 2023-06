RIĐOKOSA FOTO Josipa iz 'Gospodina Savršenog' promijenila look: 'U posljednje vrijeme češće mi treba frizer'

Josipa Lauš, rođena Karlovčanka i kandidatkinja treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', nakon showa nastavila je graditi karijeru na društvenim mrežama. Često objavljuje, a nije propustila ni pohvaliti se novom frizurom. "Mislim da svakoj ženi jednom mjesečno treba frizer. Meni možda i češće u zadnje vrijeme. Ne zato što imamo loše frizure nego zato da nas netko malo mazi i pazi, skuha nam kavu, opere kosu, posluša tvoje probleme i još ti napravi i frizuru", napisala je Josipa. U komentarime je dobila mnogo pohvala za look riđokose. Prošle je godine u intervjuu za RTL.hr rekao kako je nakon avanture u showu pronašla srodnu dušu. "Teško se zaljubim, ali kada se to dogodi, to onda i ne skrivam tako da vam mogu potvrditi da sam i dalje zaljubljena, da se volimo i da nam je lijepo. Uživamo u svakom danu i pokušavamo iskoristiti svaki slobodan trenutak da ga provedemo zajedno", rekla je tada i otkrila kako su se ona i muškarac kojem nije željela otkriti identitet, uselili zajedno. Na PLAYU pogledajte sve epizode showa 'Gospodin Savršeni'.