Bivši 'Gospodin Savršeni' Mijo Matić zaprosio je djevojku, flautisticu Arijanu Piknjač u ožujku, a nedavno je napisao na Instagramu da su bili na neočekivanom medenom mjesecu u Istanbulu prije vjenčanja. Vatrogasac i privatni trener otkrio nam je detalje o nadolazećoj svadbi, je li uzbuđen i kako izgleda njegov život s Arijanom.

"Bila je to influencerska kampanja. Turska vlada je birala ljude za promociju jazza i dogodilo se da je Arijana odabrana, a ja sam bio plus jedan. Svidjela im se naša ljubavna priča. Proveli smo četiri dana u Istanbulu", otkrio je Mijo o svom nedavnom putovanju.

Rekao nam je da će uskoro imati vjenčanje, no nije htio otkriti točan datum. "Bit će kroz dva, tri mjeseca. Bit će manje, intimnije vjenčanje s 50, 60 ljudi. Najuža obitelj, prijatelji i to je to", ispričao je.

Kao lokaciju su odabrali Zagreb, a još sve detalje rješavaju. "Arijana će za koji dan u Sarajevo pa će tamo gledati vjenčanicu", otkrio je Mijo.

On tek treba odabrati odijelo, a neće biti klasično crnobijelo. "Mislim da će biti svijetloplavo", rekao je.

Imali su pomoć pri organizaciji vjenčanja, a sve će se odviti u zagrebačkom restoranu. "Već smo odlučili koju ćemo glazbu. Ona ima glazbenu obitelj pa će oni svirati na klaviru i violini. Imat ćemo DJ-a. Bit će to više dnevna svadba, neće trajati do jutra. Odvijat će se preko dana i završiti do ponoći. Bit će intimno, najslađe", ispričao je.

Kaže da je uzbuđen zbog vjenčanja, ali da nije ni baš svjestan svega toga. "Malo jesam kako se sve zakuhava. No nama se trenutno puno stvari sada događa. Imamo dosta planova i vlada nam neki kaos. Puno je poslovnih prilika. Ne znaš gdje ti je fokus, je li vjenčanje ili ovo ili ono. Želiš to lijepo obilježiti sa svojim bližnjima, ali život ide dalje. Ovo je samo kruna svega", objasnio je Mijo.

Nakon vjenčanja neće imati medeni mjesec jer Arijana ima turneju u Kini koja traje nekoliko tjedana. "Nama je stvarno lijepo zajedno da nam ni ne treba bijeg od nečega, da nam treba medeni mjesec da se maknemo. Jako nam je lijepo i nemamo klasične norme", ispričao je.

Par se uspije uskladiti. Arijana povremeno ima turneje, a Mijo radi kao vatrogasac i privatni trener. "Moje su smjene super. Radim 24 sata pa sam tri dana slobodan ili 12 24 pa 12 48. Uvijek se možemo viđati. Arijana ima i svoj online biznis pa može s bilo koje lokacije predavati. Snima i sadržaje", rekao je.

Planira sljedeće godine pokrenuti i svoj posao na selu, odnosno seoski turizam. "Na sto strana smo", kaže kroz smijeh.

Otkrio je i vidi li se uskoro u očinskoj ulozi. "Naravno, ali ne sad. Dok ove neke stvari prođu jer puno toga nam se odvija. Ajmo reći, radimo pripremu kroz dvije, tri godine da nam se to dogodi. No opet ne možeš planirati jer ti život donese neplanirano neke stvari. Naravno, razgovaramo stalno o tome. Zato i gradimo sve ovo, koristimo poslovne prilike. Želimo uživati u toj ulozi jednog dana i da možemo biti zajedno i pratiti razvoj djeteta, a ne da te nema", istaknuo je Mijo.

