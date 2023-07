IVA RUNJANIN FOTO Sjećate li se nje? Ovako danas izgleda pobjednica prve sezone showa 'Gospodin Savršeni'

Ivu Runjanin gledatelji su upoznali u popularnoj RTL-ovoj emisiji 'Gospodin Savršeni'. U spomenutoj emisiji Goran Jurenec, prvotno je izabrao Ivu, ali sudbina ga je ubrzo odvela u ruke druge žene. Još 2019. simpatična Iva za RTL.hr je komentirala kako s Goranom nema kontakt, a tada je otkrila i što joj je najviše smetalo kod tadašnjeg 'Gospodina Savršenog'. "Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu nego i o svim djevojkama u njemu. Kao što sam rekla, lijepo mi je bilo to životno iskustvo i Goran je bio veliki dio te priče. Naravno da mi je bila želja, bez obzira na sve, da ostanemo prijatelji, ali to nije ispalo tako, rekla je tada. Nakon showa, Iva se krenula baviti marketingom, a popularnost na društvenim mrežama rapidno je rasla. Na svom Instagram proflu je otkrila i kako radi kao vizažist, a svaki slobodan trenutak koristi za uživanje s prijateljicama. Iva nikada nije voljela javno pričati o svom ljubavnom životu. Show 'Gospodin Savršeni' pogledajte na