WOW FOTO Stankica iz 'Gospodina Savršenog' odvažila se na veliku promjenu: 'Lijepa moja Zlatokosa'

Stankica Stojanović u prošloj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' osvojila je srce Splićanina Tonija Šćulca, koji je baš nju odabrao kao svoju partnericu. Par je otada u vezi, a ne skrivaju i kako u budućnosti imaju velike planove, čak i vjenčanje. "Bit će kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše", rekali su nam početkom godine. Ako je suditi po objavama na društvenim mrežama, ljubav je i dalje postojana. Često dijele zajedničke fotografije s putovanja, a sada se Stankica odlučila na drastičnu promjenu. Ne, nije riječ o prekidu ili išta slično već o promjeni frizure. Znamo je kao Stankicu kratke kose, no u ovom se periodu odlučila za ekstenzije. "Lijepa moja Zlatokosa", ovo je tek djelić pozitivnih komentara na njezino osvježenje.