'Gospodin Savršeni' u trećoj sezoni popularnog showa bio je Toni Šćulac, a jedini je dosad nakon završetka emisije nastavio svoju vezu s kandidatkinjom koju je odabrao. Naime, u prvoj sezoni Goran Jurenec izabrao je Ivu Runjanin s kojom kasnije nije imao kontakt, kako je sama rekla za RTL.hr.

"Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu nego i o svim djevojkama u njemu. Kao što sam rekla, lijepo mi je bilo to životno iskustvo i Goran je bio veliki dio te priče. Naravno da mi je bila želja, bez obzira na sve, da ostanemo prijatelji, ali to nije ispalo tako", ispričala je svojedobno.

Slovenska pjevačica Nuša Rojs osvojila je srce Mije Matića u drugoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Iako je u početku sve krenulo dobro nakon završetka showa i Mijo je upoznao Nušu sa svojim prijateljima, njihova veza se nije nastavila. "Nakon četiri dana rekao mi je da ne osjeća više ono što je osjećao i da je bolje da se više ne čujemo. Rekla sam mu da sam povrijeđena i da mi više ništa ne treba govoriti i tako je završilo", objasnila je glazbenica.

"Ja sam napravio rez, nije ona i nije s njezine strane. Ja sam se tu ponio loše. Osjetio sam da sam prazan, a zašto da dajem lažnu nadu njoj ili sebi. Nisam razvio to nešto, nisam bio spreman za veći korak i da nastavimo dalje. Zašto zavlačiti?", priznao je Mijo.

Mijo je našao sreću s flautisticom Arijanom Piknjač kojom će se uskoro oženiti.

Doktor fizike Toni Šćulac mnoge gledatelje je iznenadio kada je u finalu odabrao Stankicu Stojanović, a ne Karolinu Liljak. "Sve što se događalo između nas bilo je iskreno. Karolina je kvalitetna osoba, predivna djevojka, ali ja sam u tom trenutku bio siguran da to nije to. I u ovom trenutku, koliko god je čudna situacija, mislim da je mogu mirno pogledati i reći da mi je bilo prelijepo i iskreno sve što smo proživjeli, ali da nam ta priča jednostavno nije bila suđena…", objasnio je Toni svoju odluku.

Karolina je bila iznenađena njegovom konačnom odlukom, no s druge strane shvatila je njegove osjećaje. "Na kraju smo shvatili da se nije baš sve poklopilo, iako sam u tom trenutku bila iznenađena i nisam sebi htjela to priznati. Možda je sve to u showu bila velika bajka i možda vani ne bi tako dobro funkcionirali kako smo zamislili", ispričala je.

Dodala je kako je u showu bila hladnija nego što je mislila. "Nisam se opustila i nisam mu dala sve što sam mogla, ali jednostavno to nisam znala u tom trenutku… Žao mi je kad razmislim, ali nisam mogla protiv sebe", istaknula je.

No odabir Stankice bila je dobra odluka za Tonija koji je i danas s njom u vezi. Prije nekoliko mjeseci par je za RTL.hr progovorio o vjenčanju.

"Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše", istaknuli su.

