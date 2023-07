Mariju Horvat gledatelji su upoznali u showu 'Gospodin Savršeni' kada se borila za srce Tonija Šćulca, a kasnije je priznala da je brzo shvatila da on nije za nju. "Pa ja sam nekako od početka znala da Toni nije taj, to mi je srce govorilo, ja sam to osjetila kad sam čitala zavjete", ispričala je.

Na sudjelovanje u 'Gospodinu Savršenom' gleda samo pozitivno. "Meni je to bilo odlično iskustvo i iskreno da mogu išla bih opet, stvarno mi je bilo odlično", rekla je.

Iako Toni nije bio njezin tip dečka, istaknula je da je moguće pronaći srodnu dušu u reality showu. "Sve ovisi o tome kako ti sudbina ispiše karte", rekla je.

Marija je magistra novinarstva, ima titulu s izbora ljepote, a bila je i najmlađa direktorica nogometnog kluba u Hrvatskoj - NK Rudeš. Sudjelovala je i u emisiji 'Večera za 5 na selu' zbog želje za novim iskustvom, iako je priznala da nije baš vješta u kuhinji. S 18 godina se osamostalila te naučila kuhati.

"Željela sam dokazati da i ja mogu nešto jestivo skuhati", naglasila je Marija.

Bavi se i modelingom. "To je jedna od mojih strasti, uživam biti fotomodel u raznim kampanjama. Počelo je to tako da sam prijateljicama pomagala snimati za njihove brendove, a onda je postalo ozbiljnije. Kao fotomodel se nekad osjećam kao statua koja mora prezentirati brend, a ne sebe, ali to je takav posao i toga mora biti svjestan svatko tko se time bavi", rekla je Marija.

