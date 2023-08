Bivši 'Gospodin Savršeni' Mijo Matić uskoro se ženi, a na Instagramu je otkrio da je prošlog vikenda imao momačku zabavu. Pokazao je da se okretala janjetina na ražnju i da je imao odlično društvo s kojim ni trenutka nije bilo dosadno.

"Malo stara škola uči mlade. Nitko nije uspio napraviti na prstima", napisao je Mijo uz snimke na kojima su radili sklekove.

'Gospodin Savršeni' je pjevao i plesao bez majice. "Srce mi kao kuća. Hvala svima", poručio je.

"Imaj prijatelje s kojima možeš podijeliti i svoju sreću", istaknuo je Mijo uz snimku na kojoj se rasplesao s prijateljem.

Podsjetimo, Mijo je zaprosio djevojku, flautisticu Arijanu Piknjač u ožujku, a kasnije je napisao na Instagramu da su bili na neočekivanom medenom mjesecu u Istanbulu prije vjenčanja. Rekao je nedavno za RTL.hr da će uskoro imati svadbu, no nije htio otkriti točan datum. "Bit će kroz dva, tri mjeseca. Bit će manje, intimnije vjenčanje s 50, 60 ljudi. Najuža obitelj, prijatelji i to je to", ispričao je.

Otkrio je da neće nositi klasično crnobijelo. "Mislim da će biti svijetloplavo", rekao je.

Imali su pomoć pri organizaciji vjenčanja, a sve će se odviti u zagrebačkom restoranu. "Već smo odlučili koju ćemo glazbu. Ona ima glazbenu obitelj pa će oni svirati na klaviru i violini. Imat ćemo DJ-a. Bit će to više dnevna svadba, neće trajati do jutra. Odvijat će se preko dana i završiti do ponoći. Bit će intimno, najslađe", ispričao je.

Nakon vjenčanja neće imati medeni mjesec jer Arijana ima turneju u Kini koja traje nekoliko tjedana. "Nama je stvarno lijepo zajedno da nam ni ne treba bijeg od nečega, da nam treba medeni mjesec da se maknemo. Jako nam je lijepo i nemamo klasične norme", ispričao je.

