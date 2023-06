festival kvarta Red hrane, red umjetnosti i puno dobre vibracije! Q'art je uselio u zagrebačko Špansko

Q’ART se uselio u zagrebačko naselje Špansko te privukao mnoge stanare. Red dobre glazbe, red suvenira, red dobre hrane, pa red umjetnosti. Tu je i stolica za one koji žele svoj portret. Špansko je u nedjelju oživjelo s festivalom koji je prvi put uselio u ovaj kvart i to na Trgu Ivana Kukuljevića. Pogledajte kako je to izgledalo na novom izdanju Q'ARTA.