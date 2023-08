Show je to koji spaja usamljena srca, nasmijava i zabavlja, o njemu se komentira i željno iščekuje svaka nova epizoda. A sve to, iz prve ruke prati i stvara sjajno uigrana produkcijska ekipa showa, na čelu s voditeljicom Anitom Martinović koja će i u novoj sezoni donositi lijepe vijesti farmerima, pratiti sve događaje na imanjima i prisustvovati uvijek napetim izbacivanjima.

Cijela ekipa koja stoji iza omiljenog showa sa snimanja uvijek ponese brojne lijepe uspomene. Kilometre koje su već prošli skupa teško je izbrojati, a kako ističu, gotovo pa i nema mjesta na karti Hrvatske koje nisu posjetili. Od Baranje do Međimurja, Istre, Like i samog juga Dalmacije, gdje god da dođu, odlično se zabavljaju, a farmeri se pokažu kao vrhunski domaćini. Njihove će avanture gledatelji moći pogledati na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

''S obzirom na to da na seoskim domaćinstvima ima jako puno ukusnih domaćih proizvoda, prava je milina kad završimo sa snimanjem malo i 'zameziti' te feštati. Nerijetko nas iznenade i tamburši! Ovisno o mjestu snimanja, specijaliteti koji se na stolu nađu su razni – od tartufa, koji su moja velika slabost i koje ne propuštam, do kakvog janjeta na ražnju ili ukusne peke'', ističe Anita.

Svaki dan na setu obiluje smijehom i neočekivanim zgodama, a kako se show vrlo često snima na lokacijama koje nisu blizu naselja ili su na nekim teže pristupačnim terenima, nerijetko se događa da se šminka ili frizura popravljaju na vrlo improviziranim mjestima, poput trajekta, livade, plaža, stijena.

''Moram se pohvaliti da mi je na jednom od snimanja ove sezone Bahra napravila manikuru. Još je bila i ružičaste boje. Trebalo je, naravno, popratiti trenutni Barbie trend. A o čemu se točno radilo, morat ćete vidjeti u epizodi'', smije se Anita.

Kao velika ljubiteljica adrenalina, Anita svake sezone iznenadi gledatelje nekim novim prijevoznim sredstvom koje ''provoza'' u nekoj od emisija. Prošle godine prvi je put sjela u bager, vozila je još skuter, bicikl, traktor, kombi i kočiju, a ni u 16. sezoni, ističe, neće iznevjeriti.

''Ove sezone sam, osim mog uobičajenog voljenog traktora, imala prilike provozati i qwad. Uz to, znajući za moju ljubav prema motorima, naš farmer, bajker Mijo me malo provozao i na svom motoru'', prisjeća se Anita.

A brojne životinje sastavni su dio gotovo svakog imanja farmera. Zbog njihovog se nenadanog ulaska u kadar ponekad čak moraju ponoviti i scene, no baš uvijek izmame osmijeh na lice i svima se uvuku pod kožu.

''Na novim imanjima sklopila sam lijepa nova 'prijateljstva' s kokoši Barbarom, s jednim žutim Garfieldom, s mnogim psima i mačkama, nekoliko kravica i telića te konja. Komarce neću ni spominjati, jer su to sad već postali standardni članovi naše ekipe'', šali se voditeljica.

Osim dobre zabave, zahvaljujući ‘Ljubav je na selu’, gledatelji svake sezone dobiju priliku upoznati i hrvatske prirodne, kulturne i gastronomske posebnosti, različite seoske poslove, tradicionalne glazbene instrumente i poznate manifestacije određenog kraja. Tako će biti i u ovoj sezoni, a i sama Anita tijekom mnogobrojnih putovanja posjeti mjesta koja joj naprosto oduzmu dah.

''Kupanje u Modrom jezeru je nešto najljepše što sam doživjela ove godine. Da sam znala koliko je to spektakularno, davnih dana bi bilo na mojoj listi želja. Osim južnjačke gostoljubivosti naših ljudi i vrhunske hrane koju sam imala prilike kušati u Imotskom i Pločama, malo je reći da sam oduševljena tim krajevima. Na ušću Neretve bila sam kao začarana prizorom stotine letećih zmajeva u zraku. Na popis želja nakon tog dana definitivno dodajem da želim naučiti kitesurfing!'' oduševljeno prepričava Anita.

A kako su izgledale Antine avanture po Lijepoj Našoj, što je sve radila na imanjima i je li svjedočila još nekoj ljubavnoj priči, gledatelji će doznati već ove jeseni na RTL-u, u novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'.