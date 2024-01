Anita Martinović slavi 40. rođendan! Znate li kojim se još poslom bavi osim voditeljskog?

Bila je natjecateljica druge sezone showa 'Gospodin Savršeni' gdje se borila za srce Sisčanina Mije, a njih dvoje pronašli su zajednički jezik - onaj prijateljski. Te 2019. godine Aniti Martinović život se svakako promijenio jer je nakon sudjelovanja u RTL-ovom projektu dobila priliku isprobati nešto novo. Naime, dvije godine kasnije ona je voditeljsko lice jedne od najpopularnijih emisija u Hrvata - 'Ljubav je na selu' . Značajan novitet dočekao je gledatelje 13. sezone, u liku i djelu Anite Martinović. Slavonku koja dolazi iz mjesta Gundinci u okolici Slavonskog Broda dočekao je nimalo lagan zadatak - trebala je osvojiti publiku pred malim ekranima kako je to već 12 sezona polazilo za rukom voditeljici Marijini Batinić. No, u tome je uspjela već u nekoliko epizoda i zbog svoje simpatičnosti i jednostavnosti osvojila gledatelje. U intervju za RTL.hr tada se osvrnula i što je upamtila iz svoje prve sezone.

"Jedan dan nam je pukla guma na autu i to dva puta. Završili smo na zvizdanu, negdje na brdu iznad Splita, a kad je napokon kombi došao po nas, shvatili smo da nam je kovčeg s pismima koje sam trebala uručiti farmeru, a koji me cijelo vrijeme čekao na vrhu tog brda - otišao skupa s vozačem u autoservis na krpanje guma! Samo ću reći da je to bio jedan dugi dan iščekivanja te smo ga s velikom radošću svi skupa ispratili i probali zaboraviti ", otkrila je tada.