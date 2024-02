Sjećate se njega? Josip Tratnjak iskrenošću je osvojio gledatelje, a prošle godine saznao je da ima polusestru

Naime, kako je prošle godine rekao u razgovoru za RTL.hr, njegova odabranica prevarila ga je s drugim. "Ulovio sam ih na djelu", rekao nam je i dodao kako i dalje vjeruje u ljubav i kako je on onaj tip muškarca koji nikada ne bi prevario voljenu. Tek su mu 23 godine pa i sam priznaje kako se stigne još mnogo puta zaljubiti i odljubiti, a tko zna, možda je baš ova nova ona prava! Za nju nam je rekao prije nekoliko mjeseci...

"U kafiću Marco Polo u Rovišću upoznao sam prijateljicu koja mi je jako draga. Jako smo si dobri i ona je uvijek uz mene, ali neću dalje ništa otkrivati. Ako nešto bude između nas, javit ću vam. Još sam mlad, stignem sve", rekao je Josip. 'Ljubav je na selu' bilo mu je izvanredno iskustvo koje bi rado ponovio u slučaju da u budućnosti bude sam, a priželjkuje si, kaže, "normalne djevojke".

U međuvremenu je saznao i veliku vijest. Naime, kako nam je rekao, na TikToku mu se nedavno javila 26-godišnja žena i priznala mu kako imaju istog oca. "Saznao sam da imam još jednu sestru. To je bio šok za mene. Ona je s tatine strane, a on mi ništa nije rekao. U kontaktu smo, samo želim saznati istinu! Mislim da to zaslužujem. Otkrio sam neke stvari u životu, a moji nisu bili iskreni prema meni", rekao je. Iako razočaran, sretan je što uz brata i sestru, ima još jednu blisku članicu obitelji.