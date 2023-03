Došao je red da naš najmlađi kandidat Ivan upozna svoje djevojke. Pisma su mu poslale Martina, Vanja i Gabrijela.

Martina dolazi iz Karlovca, a za Ivana kaže da je simpatičan i zgodan dečko te da je na prvu privukao njegov osmijeh, no Ivana ona nije baš zašarmirala.

"Ne volim njezine trepavice, previše je našminkana, više volim da je djevojka prirodna", izjavio je Ivan nakon što je upoznao Martinu.

Farmerica Vanja na prvu ga je ostavila bez teksta, spoj je prošao glatko, ali Vanja na to sve komentira: "Osjetila se moja dominacija, ipak ja imam trideset i dvije, a on dvadeset i četiri, ali mislim da to nije puno utjecalo na njega." Ivan ju je dočekao s osmijehom od uha do uha i malo se zacrvenio.

"Kad je počela brzo pričati, ostao sam iznenađen u pozitivnom smislu", rekao je Ivan o Vanji.

"Jesi ti spreman na temperamentnu Zagorku", upitala ga je farmerica Gabrijela na prvom spoju. Ivan je za nju rekao da ima jako lijepe oči i oboje su zaključili da vole zabavu.

Vanja je pak bila maksimalno direktna, a što mu je sve poručila, pogledajte u videu.

