"Zahvaljujem puno RTL-u, postala sam jako popularna. Garešnica me voli, a gdje god da dođem svi me pozdravljaju. Žele se slikati samnom, od liječnika preko medicinskih sestara do prolaznika na ulici. Baš sam zvijezda. Svi mi kažu da sam smiješna, kao da sam u kazalištu. Ma i iz Njemačke me zovu! A znate što mi se jedino ne sviđa? Nekako sam si debela na televiziji. Ali, nema veze. Smršavjela sam ja, evo pet kilograma sam lakša od snimanja", rekla nam je vedra i pozitivna Ana Kovačić, kandidatkinja 15. sezone 'Ljubav je na selu'.

Ova dama bila je kod Milka u Šibeniku, a klik između njih dvoje dogodio se već na prvom spoju. Ipak, romansa se nije nastavila jer je ovaj pastuh izabrao drugu - Jasna je osvojila njegovo srce i zbog toga se Ana morala vratiti kući. "On meni kaže da neće samnom u moj kokošinjac, e pa neću ja s njime ni u njegovu Dalmaciju, ali baš mi je bilo jako lijepo", rekla je Ana kroz smijeh.

Nije bila ljubomorna na Jasnu jer je otpočetka shvatila kako su ona i Milko par i želi im svu sreću u daljnjem životu.

'Ljubav je na selu' svakako joj je podigla popularnost, a samim time počele su, kaže, pljuštati i ponude za druženja. Javljaju se brojni muškarci.

"Sad sam tražena, ali neću ja djedice. Volim biti slobodna. Ne volim kad netko dira moju plaću, iako ja i to volim dijeliti", rekla je simpatično.

I dalje je nezaustavljiva. Svakog vikenda odlazi na zabave i plesnjake, kaže, mora nadoknaditi sve što je propustila kada je godinama živjela u Njemačkoj.

"Učlanila sam se u mnogo udruga, stalno negdje putujemo. Evo sad sam bila deset dana u BiH, i tamo su me prepoznali", rekla je.

Pitali smo je kako to da je u tim godinama toliko aktivna i koja je njezina tajna.

"Popijem energetsko piće, malo si narežem kobasica i spremna sam za dalje", zaključila je.

