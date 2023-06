Posotoji li par u 'Ljubav je na selu' za koji je odmah znala da će ostati skupa i nakon snimanja? Ovo smo pitanje postavili voditeljici Aniti Martinović koja nije previše razmišljala oko odgovora.

"Apsolutno da postoji takav par i to su Zoki i Suzi. Kod njih sam vidjela taj 'klik' još dok smo se upoznavali i družili. Kasnije dok sam vidjela to sve na televiziji, taj njihov brzi spoj, frcale su iskre iz njihovih očiju. To je stvarno bilo preslatko", rekla je Anita.

Zoran i Suzi sudjelovali su u 13. sezone ove emisije, a čim su se ugledali na snimanju, ostali su bez riječi.

"Ostao sam bez teksta", "oduševljena sam". To su bile prve riječi kojima su farmer Zoran Stičević i plavokosa Splićanka Suzi opisali jedno drugo nakon što se se upoznali na brzom spoju. Kasnije tog dana čitavu su večer proveli u razgovoru, a u jednom trenutku su se i poljubili. Da, bila je to zaista ljubav na prvi pogled.

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović otkrila tajne sa seta

"Kad sam je vidio na brzom spoju. Kad sam vidio njezinu kosu, stas, hod, glas, oči – sve je odmah bilo jasno i shvatio sam da je to-to. Nisam je dugo čekao", rekao je Zoran.

Suzi je kasnije otišla na Zoranovu farmu, a on je upravo nju odabrao za romantično putovanje. Na njemu ju je i zaprosio, a sljedećeg Božića par se vjenčao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sudjelovanje u showu je bilo jedno jako lijepo iskustvo koje mi je donijelo jednu pozitivnu i vedru osobu u život za koju se nisam nadala da ću ju ikad pronaći. Svađali smo se i mirili, ali nekako uvijek zaboraviš na te grube stvari i razmišljaš o lijepom jer voliš tu osobu", rekli su nedavno u intervjuu za RTL.hr.

A usamljene dame svih generacija željne zabave, životnih promjena, novih iskustava te seoskih avantura na zagorskim bregima, slavonskim ravnicama ili pak u dalmatinskim maslinicima i dalje se stignu prijaviti za sudjelovanje u showu na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili pozivom na broj 060 501 556 (0,46 EUR – fiksna mreža, 0,63 EUR – mobilna mreža).

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' pogledajte na PLAYU!