Voditeljica Anita Martinović nedavno je predstavila farmere 16. sezone popularne 'Ljubav je na selu' kojima će pomoći pronaći srodnu dušu, a u novoj rubrici za RTL-ov TikTok ispričala nam je svašta o sebi.

Otkrila je zadnju fotografiju na mobitelu. "Mislila si da ćeš me uloviti, ali ja nikad nemam ništa eksplicitno, tako da, naravno da može. Evo ga, lubenice. Ovako na prvu se čini da su to obične lubenice, ali frend mi je poslao fotku da su ih lijepo ugostili na nekom otoku u restoranu i da im je gospođa servirala lubenice s grilla. Tko je probao, neka se javi kako je doživio to kulinarsko iskustvo", objasnila je Anita.

Voditeljica je otkrila i zadnju poruku na mobitelu. "Zadnja poruka koju sam poslala je mom stilistu. Mislim da sam mu poslala neki pozdravni video jer je taman došao iz Beograda pa smo se dogovarali oko haljina i odjeće za 'Ljubav je na selu'. I on meni piše: 'Divna si, zračiš'. Ja njemu: 'Da, da radioaktivno.' Jer, mislim, bilo je jutro, prije prve kave", ispričala je.

Nakon toga je otkrila svoj zadnji obrok. "Trenutno sam baš na nekom detoksu sa sokićima. Tako da je moj zadnji obrok već dva dana samo neki hladno cijeđeni sokići", rekla je Anita.

Prisjetila se svog zadnjeg filma. "Joj, ja ti jako volim romantične komedije i onda kad god ulovim malo vremena doma da pogledam neki film, uglavnom je to nešto za kokice i maramice. A što sam zadnje pogledala? Kako se zove onaj film, inače jako loše pamtim nazive, s Hugh Grantom i Julijom Roberts kada je ona poznata ličnost i u nju se zaljubi dečko iz knjižnice? Notting Hill", ispričala je voditeljica.

Otkrila je i gdje je bila na zadnjem putovanju. "Moje zadnje putovanje bilo je na godišnji odmor u Ameriku. Priuštila sam si tri tjedna malo da se odmorim, da posjetim prijatelje u New Yorku i u Los Angelesu. I to je stvarno bilo odlično", rekla je Anita.

Otkrila je hoće li se vraćati ondje. "Iako mi je Amerika stvarno dobro došla, mogla sam malo ugasiti telefon i malo se opustiti od obveza i svega skupa, moram reći da me nije baš oduševila do te mjere da bih ostala tamo trajno. Na kraju krajeva, kako bi moji farmeri bez mene?", zaključila je.

