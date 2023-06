U subotu, 17. lipnja u 20.15 sati gledateljima će se predstaviti 10 novih farmera koji će svoju srodnu dušu tražiti u 16. sezoni omiljene 'Ljubav je na selu', a sve njih nedavno je posjetila voditeljica Anita Martinović. Od sjevera do juga, putovalo se tjednima, kako bi ove usamljene duše pronašle svoju bolju polovicu. U tome će im itekako pomoći i Anita, koja je kandidatima velika podrška tijekom snimanja. Kako je i sama u showu tražila ljubav, vrlo joj je poznato s kojim se sve situacijama moraju nositi farmeri i njihove odabranice, a sve je lakše uz prijateljsku podršku naše Anite. U videointervjuu za RTL.hr progovorila je o sebi, neostvarenim željama, ljubavi, ali i drugom poslu kojeg radi uz snimanja.

Voditeljsko si lice jedne od najpopularnijih emisija u Hrvatskoj, osjetiš li to u svakodnevnom životu?

Moram priznati da, kada sam snimala prvu sezonu, ljudi su me prepoznavali, najčešće u pekari pa bih dobila i neki besplatan kroasan, a sada je to počelo biti dosta intenzivnije, na moje iznenađenje. Jako nas puno ljudi gleda, prati, prepoznaje, žele se uslikati. Simpatično je to.

Ispituju li te o ljubavnom statusu farmera?

Uvijek postoji znatiželja od strane gledatelja. To je dobra ideja za emisiju nakon 'Ljubav je na selu' pa da svi saznamo te odgovore.

Koliko se Anita privatno razlikuje od Anite koju gledamo na malim ekranima?

Već kada sam snimala svoju prvu sezonu bilo je takvih pitanja, a ja bih rekla da sam ispred kamera ista kao što sam i kod kuće. Naravno, uvijek moraš imati zadršku, ali ono što vidite na TV-u, to sam ja.

Prvo smo te gledali u 'Gospodinu Savršenom'. Kakve uspomene imaš iz tog showa?

Moram priznati da mi je bilo lakše snimati 'Gospodina Savršenog'. Uvijek je tamo netko tko ti kaže gdje moraš ići. što moraš raditi, postavljaju pitanja na koja moraš odgovoriti. Bilo je to puno jednostavnije. Sada kada sam ja u situaciji da je trideset pari očiju uprtu u mene i svi očekuju da ja kažem kako da se ponašaju, zna ponekad biti zahtjevno. No, užitak je raditi s ljudima i kada imamo tu ljubavnu vezu, sav taj trud i žrtva ima smisla.

Ljubav se nije dogodila pred kamerama. Jesi li tada bila razočarana?

Stvarno sam se prijavila u 'Gospodina Savršenog' potajno se nadajući kako ću pronaći ljubav. Kada sam upoznala Miju, vidjela sam da je dosta mlađi od mene i nismo imali kemiju kao par, više je bilo prijateljski. Nije bilo razočarenje, ali definitivno bi bilo lijepo da mi se dogodila ljubav.

Što si najluđe napravila zbog ljubavi?

Kad je čovjek zaljubljen, onda mu se čini da je sve što radi ludo. No, sjećam da kada sam se iz Slavonije uputila na Pag zbog tadašnjeg dečka. Nakon toga smo bili u ljubavnoj vezi. Isplatilo se.

Jesi li zbog ljubavi ikada patila?

Svatko tko je prešao tridesetu imao je nekakva ljubavna iskustva iza sebe. Svatko tko kaže da nije patio mislim da laže. To je sastavni dio odrastanja i bitno je sve što je sada. Ono što je bilo u prošlosti je samo nešto što nas gradi.

Što te usrećuje?

Najviše me usrećuje jedan dobar komad šnicle. Šalim se. Ma, najviše me usrećuje kada je netko zbog tebe sretan. Kad nekome u životu priuštiš lijepi trenutak. Svatko tko je iole normalan, mislim da ga to čini sretnim.

Čime se još baviš osim što si voditeljica?

Cijeli život sam u prodaji, a trenutačno se bavim i nekretninama. Prodajem skupe stvari i to je zaista lijep posao. Sama sam sebi šef i to znači da mogu otići na selo kada god mi je potrebno. Kombiniram ta dva posla.

