ANKETA Kandidati smatraju da je Zvonko u 'Ljubav je na selu' zbog promocije. Što vi mislite?

"Zanima me je li Smilja ispunila tvoja očekivanja? Ide li u to u nekom smjeru ili voliš biti tu među nama, družiti se, pokazati se na televiziji?", pitala je voditeljica Anita Martinović Zvonka, koji je tijekom cijelog okupljanja bio suzdržan.

"Sve zajedno. I pokazati se, i družiti se, i veseliti se, biti ozbiljan i mudrovati. Sve je to jedna smjesa, sve mi to odgovara", rekao je Zvonko sa smješkom na licu. Ostali kandidati smatraju kako on nema ispravne namjere, odnosno kako u showu nije zbog ljubavi.

"Njega je povukla televizija, mislim da on očekuje neko poznanstvo nakon emisije", rekao je Dragoljub. Jasna, koja je trebala kod njega na farmu, također ima to mišljenje.

"Iskoristio je ovu priliku, on je izabrao i nije izabrao. Ne voli se vezati, a voli se pojaviti na ekranu", rekla je Jasna.