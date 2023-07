Diplomirana pravnica, likovna umjetnica i performerica Dan Phillip jedna je od kandidatkinja 'Ljubav je na selu' koja je obilježila taj show, a sudjelovala je čak četiri puta. Ono čime je najviše privukla pozornost su njezine osobnosti, odnosno alter ego jer se u svaku sezonu emisije vraćala s novim imenom.

Sve je počelo još 2014. godine kad je na imanje 19 godina starijeg farmera Danka Bezmalinovića s Brača stigla kao legendarna Vita Maslačak. Iako nije osvojila srce farmera, u showu se povezala i sprijateljila s Nevenkom Bekavac, kojoj je bila i kuma na vjenčanju sa Zvonimirom Petričevićem.

U 12. sezoni showa umjetnica se pojavila pod pseudonimom Ivanka Milutinović, koju je opisala kao ažurirani alter-ego – egzibicionisticu, sadomazohisticu i fetišisticu.

''Sama Ivanka jest administratorica i to vojvođanskog podrijetla. Zašto to ističem: zato jer je njezina baka rođena u Vojvodini i bavila se istim zanimanjima cijeli život, baš kao i Ivanka sada. Radi na strojevima i sa strojevima preko dana, a kada dođe kući, istražuje povijest realityja da bi u konačnici napravila sama svoj'', predstavila se tada.

Njezin odabranik u 12. sezoni bio je Dušan Golubovac, no spletom okolnosti našla se na imanju najmlađeg farmera Josipa Tratnjaka. Ostat će upamćena po tome što je poljubila Josipa, ali i njegovu 'zlatnu djevojku', Gabrielu Kamenečki.

U 13. sezoni umjetnica se pojavila kao Milena Kobajashi ex Karađorđević.

"Milena je kao domina i kao Most na rijeci Kwai u jednom, jer kad dođe, ruši i uruši, bez milosti, bez kajanja. Bukvalno iskrena i strastvena, požrtvovna, puna empatije, ona je prava pjesnikinja u duši. Postala je subito, moram to priznati, miljenica TV i internet gledateljstva. Milena je brend samo takav'', objasnila je.

Milena je već na brzim spojevima odlučila prijeći s riječi na djela pa je tada odabranom farmeru Nevenu Landeku dala, kako ga je nazvala, ruski poljubac. I na prvom tulumu plesala je s Nevenom, a kada je on posvećivao pažnju kandidatkinji Marijani Vukelić, vidjelo se da Mileni to baš i ne odgovara. Svejedno, jutro nakon tuluma nije imala problem s tim da još jednom, pred svima, poljubi farmera na ruski način. Ipak, samo nekoliko dana poslije, dramatično je na glavu stavila pa bacila veo koji je sama donijela i napustila emisiju 'Ljubav je na selu', poručivši farmeru Nevenu kako on više za nju - ne postoji.

Sudjelovala je i u jubilarnoj 15. sezoni 'Ljubav je na selu', i to s potpuno novim alter egom. ''Ime mi je Alta, a prezime Mira. Kraj priče", predstavila se.

