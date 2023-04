Bahra Zahirović, ikona emisije 'Ljubav je na selu', dvaput se natjecala u ovom realityju, ali ljubav nažalost nije pronašla. Jedanput je skoro stigla do svog cilja, ali se farmer odlučio za drugu. Kako je njezino iskustvo neprocijenjivo, zamolili smo je da nam, uoči finalne epizode, prokomentira odnose između farmera i kandidatkinja.

"Nekako mi se najviše sviđa Dragoljub, on je predivan muškarac. Ivan mi nije loš, nema bogat rječnik i ne može se izraziti pa zbunjuje Donu. Milko se previše prenemaže, sve nešto vuče na svoj mlin. Siniša želi umjetnu lutku, melem od žene, nekoga tko će samo šutjeti. Da ima pticu u kvizu koja će samo šutjeti, a ne pjeva. Ona koja ne bude baš na ništa reagirala. Zvonko mi djeluje osoba koja je u konfliktu, neću ga svrstavati u dominaciju, više je osoba koja se voli promovirati na televiziji. U njemu postoji teška kočnica i štit i ne usudi se na zajednički život", prokomentirala je Bahra farmere, a onda izdvojila i Hrvoja, koji joj je, čini se, najmanje zanimljiv.

"Hrvoje nije bogatog i otvorenog komuniciranja. Marina je našla ipak svoju srodnu osobu, što je jače od svega toga, i to podržavam. Hrvoje nije bezobrazan, osoba je koja se sa svim činjenicama miri, samo neka mu se sve kaže na vrijeme", naglasila je Bahra.

Potom se prebacila na ženski dio 'Ljubav je na selu', odnosno na kandidatkinje koje su farmeri u konačnici odabrali za sebe.

"Ljiljana se zaljubila. Neka vrijeme pokaže svoje jer nije dovoljno pred kamerama nekoga upoznati. Druga se maska skida nakon kamera. Nije dovoljno upoznavanje u showu, najbolje je upoznavanje nakon svega. Neka se upoznaju i shvate ima li to uopće smisla", naglasila je.

Dalmatinka Dona joj je simpatična i podržava ju maksimalno.

"Shvatila sam po analiziranju Done da je ona sama ustanovila kako on nije za nju, voli da joj muškarac otvori srce, a Ivan to nije napravio. To se vjerojatno nije svidjelo, ona voli otvorene tipove", rekla je. O Martini nema previše riječi jer, kaže, previše nije ni pokazala. Samo kratko kaže da, ako su i dalje skupa, neka si razmisli ima li to smisla te potom prešla na Milkovu Jasnu.

"Po Jasni sam shvatila da je ona ozbiljna osoba, jako mi se sviđa. Ona je očekivala možda nekakvu vezu, ali je shvatila da je Milko prevrtljiv, da i sam ne zna gdje bi živio. Trebali su pronaći neki kompromis. Ne sviđa mi se što mora biti po njegovom", rekla je. Svidjela joj se i Zvonkova Smilja.

"Smilja mi je super, ozbiljna je, ona je očita prema njemu više pokazala interesa. Bila je i tužna, žao mi je što je proplakala jer se osjećala povrijeđena. Zvonko nije pokazao interes prema njoj. Želim joj sreću i da si pronađe srodnu dušu", zaključila je.

