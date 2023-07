U lipnju ove godine Bahra Zahirović, bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', primila je tri sveta sakramenta. Krstila se u Katoličkoj Crkvi i taj je trenutak podijelila na Facebooku. O vjeroispovijesti nije previše govorila u emisijima, samo je tek nekoliko puta rekla kako se pred Boga ne boji ići jer je u životu sve napravila ispravno. Kontaktirali smo Bahru koja nam je otkrila zašto se odlučila na taj korak i tko je u tom trenutku bio uz nju.

"Budući da sam rođena u Hrvatskoj, tu sam odrasla i školovala se, a kao dijete, imala sam priliku ići na misu. Tako sam odgajana od početka svog uzrasta, da se znam prekrižiti Bogu, odlazila sam na Kamenita vrata. Te sve navike sam stekla kao djevojka i to sam zavoljela. Posvetila sam se tome da odlazim na Kamenita vrata, prošećem po Gornjem gradu. Često sam odlazila na proštenja i shvatila sam da je najbolje da se pričestim", rekla je Bahra. Naravno, to ne ide samo tako pa je prije velikog dana morala odslušati vjeronauk i proći ispit.

"Prihvatila sam da moram proći vjeronauk, prošla sam na ispitu i osjećala sam se ponosno i sretno. Bila sam spremna na to sve i jako sretna što sam primila sve sakramente. Krštenje, Sveta pričet i Sveta potvrda. Još mi samo nedostaje ženidbeni sakrament. Tako se i svećenik šalio, a ja vičem: 'Ne još'", rekla je Bahra, još uvijek razočarana u muškarce. Pitamo ju zašto se još nije skrasila.

Izvor: Privatna arhiva

"To mora biti poseban čovjek s kojim bi ja to odlučila u današnje vrijeme, gledajući u suštinu života i sve primjere, gdje je najviše loših primjera u bračnim zajednicama... Teško se odlučujem na to, ali nikad se ne zna", rekla je Bahra.

Bitno joj je da su taj dan uz nju bili mnogi prijatelji i bližnji, čak i kolegice iz showa 'Ljubav je na selu' - Irena i Ines Petrić.

"Imala sam krsnog kuma i krizmanu kumu. To su mi jako dobri prijatelji. Sestra Azra je bila samnom i moram ju pohvaliti. Ona mi je svo ovo vrijeme desna ruka. Zajedno smo sve pripremile. Ona je preuzela pečenje kolača, a ja sam sve ostalo. Baš smo to lijepo organizirale. Na proslavi je bilo 30-ak ljudi. Mala svadba! Bile su mi i Irena i Ines, s njima sam si ostala dobra nakon snimanja", zaključila je.

