PREKRASNA NAŠA Baš poput djevojčice! Anita Martinović na setu 'Ljubav je na selu' blista kao nikada

Vrijedna i dobro uigrana ekipa omiljene 'Ljubav je na selu' ovih dana ima pune ruke posla jer započelo je snimanje nove, 16. sezone, a prava ljubav ponovno će se tražiti po gradovima i selima diljem Lijepe Naše. Početku snimanja, radnoj atmosferi i druženju na setu raduje se i voditeljica Anita Martinović kojoj je ovo već četvrta sezona koju vodi, a uzbuđenje ne krije. ''Moram iskreno priznati da baš uživam na setu. Iz sezone u sezonu sam sve opuštenija, no i dalje se dogode trenuci kad me 'opere' trema. Kažu da je to u našem poslu dobar znak, da to znači da nam je i dalje jako stalo da sve bude odlično! Atmosfera je zbilja sjajna, svi lijepo surađujemo i družimo se, a najdraži trenutak sa snimanja mi je uvijek onaj kada se već u prvim danima dogode neke simpatije koje bi mogle prerasti i u ljubav'', otkriva razdragano. 'Ljubav je na selu' uskoro gledajte na RTL-u, a propuštene epizode dostupne su na PLAYU.