Sjećate se Martine Serdar? Za RTL.hr otkrila je li trenutačno u politici: 'Svi se to pitaju'

Sjećate se vrckaste i zabavne Martine Serdar? Ova studentica sudjelovala je u dvije sezone showa 'Ljubav je na selu'. Posljednje smo je pratili 2020. godine, a upoznali smo je u internacionalnoj sezoni gdje se borila za ljubav Srećka Ponjavica u Kanadi. Nažalost, srodnu dušu nije uspjela pronaći, ali Martina uživa u životu. Još uvijek studira, radi studentske poslove, a planira uskoro i na putovanje. Za RTL.hr je sada razjasnila i ono što je svi pitaju ovih dana: 'Martina, jesi li ti sad političarka?'

Sudjelovali ste u emisiji 'Ljubav je na selu', kakvo je bilo vaše iskustvo?

Bilo je ludo i nezaboravno, to doslovno mislim. Doživjela sam sve i svašta, svakakve emocije. Toliko toga sam prošla, i pozitivnih i negativnih šokova. Dan danas me ljudi prepoznaju na ulici gdje god dođem…

Jeste li i dalje u kontaktu s nekim iz showa?

Nisam baš, nije da se svaki dan čujemo, s nekima rijetko, ali ne bih ih sad imenovala.

Vidjeli smo vas na fotografijama kada se u Hrvatskoj predstavljala nova stranka, jeste li se vi to odlučili ubaciti u politiku?

Svi se to pitaju. Iskreno, ja sam tamo radila kao hostesa i vodili smo ljude do tog mjesta gdje oni sjede na konferenciji i taj gospodin me pitao da se dođem slikati s njima, da im uljepšam sliku i stala sam i slikala sam se, ali nisam ni znala tko su ti ljudi. Tako da nemam zapravo veze s politikom.

Studirali ste fizioterapiju, jeste li završili školovanje i bavite li se time?

Sad sam završila tri godine i razmišljam hoću li upisati još dvije ili ću se odmah zaposliti, ali trenutno sada želim malo putovati i posvetiti se sebi i svojim hobijima.

Možete li se opet zamisliti u nekom showu pred kamerama?

Mogu se vidjeti negdje u nekom showu, možda nekom novom, ako dođe u Hrvatsku.

Što biste savjetovali budućim farmerima i farmericama?

Budite svoji i što god drugi pričali, vi znate tko ste i ostanite do kraja onakvi kakvi jeste.

