Kod Zvonka u Buzinu ostale su Smilja i Brankica, a nakon nekoliko dana na njegovom imanju, izbacio je Irenu. Mnogi bi rekli - očekivano, jer s njom nije previše kliknuo. Ova Dalmatinka je odmah na početku istaknula kako smatra da sa Zvonkom neće na zelenu granu jer se on nje boji, no ipak su uspjeli izgraditi prijateljski odnos. Nakon Irenina izlaska, porazgovarali smo s Brankicom - o Smilji, Zvonku i netrpeljivosti koja većinom nastaje oko kuhinje.

"Nisam se iznenadila kada je Zvonko izbacio Irenu jer se oni nisu baš složili od prvog dana. On voli mirnije žene, a smatra da Irena nije takva", rekla je Brankica. Otpočetka nije skrivala kako joj je Zvonko drag, no ima jaku konkurenciju. Kolegica je totalno zagrizla i ovog farmera ne pušta iz svojih ruku...

"Znao me držati za ruke, pomilovati s vremena na vrijeme, znao me zvati iz vrta na telefon i govoriti mi kako sam zgodna, kako sam mu napeta. To radi i Smilji. Odmah sam shvatila kako s nama manipulira. Primjerice, kad smo stigle kod njega na farmu, poklonio mi je jedinoj spavaćicu. Mislila sam da je to bio neki znak. No, još je nisam obukla", rekla je Brankica. Iako smatra da je Smilja vrlo ljubomorna žena, kaže kako ona nije takva jer je Zvonka procijenila vrlo rano, a ako ne odabere nju, bit će joj vrlo drago što će na romantično putovanje povesti Smilju. Bar onda više neće bit svađa oko kuhanja...

"Ne da nam da uđemo u kuhinju, nema šanse da se mi ujutro probudimo, a da ona već nije u kuhinji. Već ona kuha kavu i ja volim reći – zašprehava. Tako i navečer samo čeka, a ja se uvijek povučem. Ona je dvolična, a ja ne volim takve ljude. Pogotovo još kada su tako naporni. Rekla sam joj odmah da se ne zaljubljuje, ali ne sluša me. Ona u meni vidi konkurenciju, no Zvonko je taj koji će izabrati. Ona se ponaša kao da joj je on muž, a ja na njega navaljujem. Strašno", zaključila je Brankica.

