Dona i Gabrijela prijavile su se kod najmlađeg kandidata Ivana na farmu. Nakon što je Vanja ispala iz showa, ostale su njih dvije. Dona je Ivanova 'zlatna djevojka', a on se u nju zaljubio na prvi pogled i otpočetka je bilo poprilično jasno tko ide na romantično putovanje.

Tijekom zajedničkog boravka na farmi djevojke su bile u dobrim odnosima, no nakon Ivanovog konačnog odabira, Gabrijela je komentirala kako se Dona samo poigrava Ivanovim osjećajima. Dona je na cijelu situaciju komentirala kako ne misli da je to istina jer ona niti u jednom trenutku nije izavila da je zaljubljena u Ivana, već da je on dobar dečko. S druge strane, tijekom snimanja, Dona kaže da je uvijek pomagala Gabrijeli i bile su dosta bliske, a kako komentira cijelu situaciju i tko je zapravo ispao dvoličan, odlučila je progovoriti za RTL.hr.

"Moje ponašanje je otpočetka jednako i prema Ivanu i prema Gabrijeli. Za Ivana nikada nisam rekla da mi se sviđa već da mi je drag dečko i ne smatram da sam se i u jednom trenutku poigravala njegovim osjećajima", komentirala je Dona.

Donu su šokirali Gabrijelini komentari i nije se ovome nadala jer su se na setu, kaže, lijepo družile.

"Razočarala sam se zbog njezinih komentara jer ispada da imam masku, a ja ju otpočetka hvalim i ponašam se lijepo prema njoj. Ne znam zašto smo se onda grlile i smijale, ako bi nakon toga ostavila negativan komentar o meni, tko je onda tu dvoličan, nije mi jasno. Ako je imala što protiv mene, ne razumijem zašto mi nije rekla sve u lice. I dalje imam lijepo mišljenje o njoj, a ako nju veseli negativno pričati o meni i na taj način stječe publicitet, neka joj", izjavila je Dona o Gabrijelinim negativnim komentarima na društvenim mrežama.

